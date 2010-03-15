فعالیت 420 پایگاه طرح تلاوت نور در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رحیم ولی زاده ظهر دوشنبه در جمع اعضای فعال کانونهای فرهنگی مساجد در بیرجند، گفت: در حال حاضر 420 پایگاه فعال طرح تلاوت نور در استان فعال است که علاوه بر قرائت قرآن کار تفسیر کلام الهی نیز انجام می ‌دهند.

وی با بیان اینکه از سال 84 تاکنون بالغ بر 12 هزار جلد قرآن در سطح استان به منظور اجرای طرح تلاوت نور توزیع شده است، افزود: کاربردی کردن آیات و مفاهیم قرآن در خانواده‌ها برای سال آینده در دستور کار قرار داد.

حجت الاسلام ولی زاده کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد را یکی از ظرفیت‌ های مطمئن برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسائل فرهنگی دانست و عنوان کرد: طی موافقت ‌نامه‌ ای مقرر شده استانداری مبلغ 200 میلیون تومان به این کانون‌ها پرداخت کند که تا کنون فقط مبلغ 20 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی به اقدامات انجام شده در راستای تجهیز سخت ‌افزاری کانون‌ های فرهنگی هنری استان طی چهار سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون 90 درصد کانون‌ های استان مجهز به سیستم رایانه، 85 درصد مجهز به دستگاه های به فکس و کلیه این کانون‌ها متصل به خط تلفن و امکانات سمعی و بصری هستند.

حجت الاسلام ولی زاده با اشاره به اینکه در سال 83 تنها 18 کانون در سطح استان فعال بوده است، تصریح کرد: این تعداد تا پایان سال جاری به 196 کانون افزایش خواهد یافت.

وی ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت، تحقق شعار مسجد محوری، توسعه کمی و کیفی کانونها و ارتباط با نخبگان را از مهمترین اهداف راه ‌اندازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برشمرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح تربیتی چهره به چهره در سطح استان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 80 مربی در سطح استان مشغول اجرای این طرح تربیتی هستند.

حجت الاسلام ولی زاده در پایان با اشاره سفر سوم هیات دولت به خراسان جنوبی، یادآور شد: توسعه کمی و کیفی کانونهای مساجد، طرح شبکه جامع اطلاع رسانی حوزه مساجد و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی روستا با محوریت کانونهای مساجد در زمزه طرحهای پیشنهادی در سفر سوم بوده که امیدواریم در سال آینده اعتبارات کافی جهت اجرای این طرحها اختصاص یابد.