واحدهای صنعتی استان یزد شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا پورفلاح ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: این طرح از 22 اسفندماه آغاز شده و تا 22 فروردین ماه 89 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در طول اجرای این طرح پرسشنامه ای در اختیار صاحبان صنایع استان قرار می گیرد و آنها موظف به تکمیل این پرسشنامه ها خواهند بود.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون در استان یزد بالغ بر سه هزار واحد صنعتی و 300 معدن فعالیت می کنند که 75 هزار نفر در بخش صنعت و 12 هزار نفر در بخش معدن در استان یزد مشغول به فعالیت هستند.

پورفلاح یادآور شد: با تکمیل صحیح این پرسشنامه ها اطلاعات دقیقی در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار خواهد گرفت که این اطلاعات در اجرای طرح های مهم اقتصادی از جمله هدفمند کردن یارانه ها موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور یک اصل اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این قانون بیشترین بخشی که از هدفمند کردن یارانه ‌ها تاثیر می‌ پذیرد بخش صنعت و معدن است.

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان یزد بیان داشت: برای رسیدن به اقتصاد سالم راهی جز اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نداریم اما شایسته است در نحوه اجرای این قانون به گونه‌ای عمل شود که مردم متحمل کمترین آسیب‌ها شوند.

وی درآمد حاصل از این طرح در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: از این درآمد 30 درصد به شکل عام و خاص در اختیار بخش صنعت قرار می ‌گیرد، 50 درصد این درآمد نیز در اختیار مردم قرار م ی‌گیرد و 20 درصد دیگر برای هزینه ‌های پیش ‌بینی نشده و کمک به زیرساختهای اقتصادی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع و معادن استان این است که به سراغ صنایع نوین برویم و در صنایع سنتی که بسیار هزینه‌بر است،‌ کمتر سرمایه‌گذاری کنیم.

پورفلاح بیان داشت: به عنوان مثال استان یزد یکی از مناطق مستعد برای تولید انرژی خورشیدی است و میزان روزهای آفتابی در سال و شدت تابش خورشید در یزد از استانداردهای جهانی بالاتر است و شایسته است زمینه برای سرمایه ‌گذاری در این بخش صورت گیرد و زمینه لازم برای سرمایه ‌گذاری در بخش صنایع نوین در استان انجام پذیرد.