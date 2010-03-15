گروههای ورزش صبحگاهی بازوان ورزش همگانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری با اشاره به برگزاری مراسم پایانی ورزش صبحگاهی در پارک لاله تهران گفت: صبح امروز گروههای مختلف ورزش صبحگاهی در مراسم ویژه ای به استقبال سال 89 و نوروز باستانی رفتند.

وی افزود : در این مراسم که به همت انجمن ورزش صبحگاهی و هیئت ورزشهای همگانی استان تهران برگزار شد حضور بانوان و مردان سالخورده بسیار چشمگیر و پررنگ بود. این حضور علاوه بر اینکه برای مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ورزشهای همگانی قابل تقدیر و امیدوار کننده است، نشان می دهد که ورزش صبحگاهی بازوی قدرتمندی برای فدراسیون همگانی است و هر چقدر این انجمن عملکرد قویتری داشته باشد و فعالتر عمل کند، به فدراسیون کمک شده و توسعه و گسترش ورزش همگانی رشد سریعتری به خود خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در پایان از ابتکاری نو و ماموریتی جدید برای گروههای ورزش صبحگاهی در سال آینده خبر داد و خاطرنشان ساخت : در این حرکت و ماموریت برای گروههای ورزش صبحگاهی مقرر شده هر ورزشکار یک نفر را به گروه اضافه کند. به این ترتیب این جمعیت حالت تصاعدی پیدا کرده و هر روز در حال افزایش خواهد شد. به فرض مثال چنانچه هر صد نفر به همراه خود یک نفر اضافه کنند این جمعیت در زمانی کمتر از دو الی سه ماه چندین برابر خواهد شد که همین امر یعنی انجام یکی از رسالتهای فدراسیون ورزشهای همگانی. امیدوارم در سال جدید با حمایتهای مسئولان و به ویژه سازمان تربیت بدنی سال پراز موفقیتی در امور ورزشی داشته باشیم.

