تصاویر دیدنی لحظاتی از 10 سال فعالیت تلسکوپ چاندرا/ چرخ و فلک در فضا!

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا در سال 1999 برای اولین بار به مدار زمین پرتاب شد و پس از گذشت 10 سال، اکنون به یکی از معتبر ترین و ارزشمند ترین تلسکوپهای فضایی در جهان تبدیل شده است.

تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا آماده برای پرواز

اولین تصویر تلسکوپ چاندرا پس از آغاز به فعالیت که از بقایای ابرنواختر Cassiopeia A به ثبت رسیده است

یکی از جدیدترین تصاویر از ستاره نوترونی ابرنواختر Cassiopeia A

ابرنواختر N132D که در ابر بزرگ ماژلانی کشف شده است

تصویر چاندرا از این ابرنواختر گازهای داغی با حرارت بیش از 10 میلیون درجه را با وسعتی در حدود 80 سال نوری

و با سنی در حدود سه هزار سال نشان می دهد

تصویر دورترین خوشه کهکشانی که تا کنون ردیابی شده در فاصله 10.2 بیلیون سال نوری

تصویری از نزدیکترین همسایه کهکشان راه شیری و مقایسه تصویر پرتو ایکس با تصویر نور مرئی، کهکشان آندرومدا در فاصله 2.9 میلیون سال نوری و وسعتی برابر 50 هزار سال نوری از نیمکره شمالی زمین به خوبی قابل مشاهده است

کهکشان چرخ و فلک

تصویری ترکیبی که بخشهای آبی آن به ردیاب GEEF، بخشهای سبز آن به هابل، بخشهای قرمز آن به تلسکوپ اسپیتزر

و بخشهای بنفش یا ارغوانی آن به چاندرا تعلق دارد