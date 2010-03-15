250 تخت ICU در فروردین 89 افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، با توجه به لزوم گسترش و افزایش ظرفیت بخشهای ویژه بیمارستانهای کشور به خصوص بخش ICU و کاهش مدت انتظار بیماران برای پذیرش، بستری و همچنین جلوگیری از هزینه­های مازاد ناشی از بستری بیماران در بخش خصوصی تعداد تختهای ICU بیمارستانهای شهرستانهای چالوس، کرج، ساوه، کاشان و اراک به 250 تخت افزایش می­یابد.

براین اساس به هر یک از بیمارستانهای حضرت رسول (ص)، فیروزگر و شهدای تجریش 20 تخت، بیمارستان بهارلو 18 تخت و بیمارستان شهدای یافت آباد 14 تخت و بیمارستانهای شهید مدرس، شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی شهرری و شهید بهشتی کاشان هرکدام 12 تخت افزوده می­شود.

همچنین افتتاح تختهای ICU در بیمارستان کودکان مفید به تعداد 9 تخت و مرکز آموزشی درمانی سینا، بیمارستانهای آیت­الله طالقانی چالوس، امام رضای آمل، امام خمینی ساری و حضرت فاطمه الزهرای(س) ساری هر کدام هشت تخت از دیگر پروژه های هفته سلامت است.

براساس این گزارش در هر یک از بیمارستانهای میرزا کوچک خان و آرش هفت تخت و در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری و بیمارستان شریعتی ماهدشت هرکدام پنج تخت و بیمارستانهای شهیدرجایی کرج، بیمارستان لقمان، ضیائیان و انستیتو کانسر هرکدام چهار تخت و بیمارستان شهید مفتح سه تخت افزوده خواهد شد.

هفته سلامت از 18 تا 24 فروردین سال 89 با شعار «شهرنشینی و سلامت» در سراسر کشور برگزار می­شود.