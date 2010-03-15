  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

همزمان با هفته سلامت/

250 تخت ICU در فروردین 89 افتتاح می شود

250 تخت ICU در فروردین 89 افتتاح می شود

همزمان با هفته سلامت سال 89، تعداد 250 تخت ICU در برخی از بیمارستانهای شهرستانهای استانهای تهران، مرکزی، مازندران و کاشان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، با توجه به لزوم گسترش و افزایش ظرفیت بخشهای ویژه بیمارستانهای کشور به خصوص بخش ICU و کاهش مدت انتظار بیماران برای پذیرش، بستری و همچنین جلوگیری از هزینه­های مازاد ناشی از بستری بیماران در بخش خصوصی تعداد تختهای ICU بیمارستانهای شهرستانهای چالوس، کرج، ساوه، کاشان و اراک به 250 تخت افزایش می­یابد.

براین اساس به هر یک از بیمارستانهای حضرت رسول (ص)، فیروزگر و شهدای تجریش 20 تخت، بیمارستان بهارلو 18 تخت و بیمارستان شهدای یافت آباد 14 تخت و بیمارستانهای شهید مدرس، شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی شهرری و شهید بهشتی کاشان هرکدام 12 تخت افزوده می­شود.

همچنین افتتاح تختهای ICU در بیمارستان کودکان مفید به تعداد 9 تخت و مرکز آموزشی درمانی سینا، بیمارستانهای آیت­الله طالقانی چالوس، امام رضای آمل، امام خمینی ساری و حضرت فاطمه الزهرای(س) ساری هر کدام هشت تخت از دیگر پروژه های هفته سلامت است.

براساس این گزارش در هر یک از بیمارستانهای میرزا کوچک خان و آرش هفت تخت و در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری و بیمارستان شریعتی ماهدشت هرکدام پنج تخت و بیمارستانهای شهیدرجایی کرج، بیمارستان لقمان، ضیائیان و انستیتو کانسر هرکدام چهار تخت و بیمارستان شهید مفتح سه تخت افزوده خواهد شد.

هفته سلامت از 18 تا 24 فروردین سال 89 با شعار «شهرنشینی و سلامت» در سراسر کشور برگزار می­شود.

کد مطلب 1052204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها