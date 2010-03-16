کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در پیام نور / ایجاد دکتری مدرسی معارف

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در راستای دستیابی به اهداف آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور و پاسخگویی به تقاضای داوطلبان تحصیلات تکمیلی برای تامین بخشی از نیروهای متخصص کشور، از طریق آزمون و مصاحبه در نوبت هشتم برای سال 89 دانشجوی دکتری می پذیرد.

وی با اعلام اینکه دانشگاه پیام نور در 28 رشته گرایش در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجو برای سال آینده کرده است، افزود: اسامی رشته های دکتری در دفترچه راهنما اعلام شده و برای سال 89 رشته مدرسی معارف نیز با دو گرایش اضافه شده است.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب که در سال جاری ظرفیت پذیرش دانشجو به نسبت سال گذشته کاهش یافته، عنوان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو توسط گروه های تخصصی دانشگاه ها مشخص می شود و بر این اساس آمادگی گروه های مختلف دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجو کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت ها نیز کمتر شده است.

معتمدی ادامه داد: ثبت نام مقطع دکتری از 19 اسفندماه آغاز شده و در 25 فروردین ماه سال آینده به اتمام می رسد و زمان برگزاری آزمون 25 تیرماه سال 89 است.

وی افزود: داوطلبان می توانند دفترچه های راهنمای دانشگاه پیام نور را از مراکز دانشگاهی پیام نور در سراسر کشور دریافت کنند و از طریق سایت دانشگاه پیام نور مراحل ثبت نام خود را به انجام رسانند.