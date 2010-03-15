"هرگز ترکم مکن" با ترجمه غبرایی به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، "هرگز ترکم مکن" رمان تکان دهنده‌ای است آکنده از احساس شکنندگی انسان معاصر با خاطرات به یادماندنی شخصیتهایی که رفته‌رفته به حقیقت دوران کودکی به ظاهر شاد و نیز آینده خود پی می‌برند.

کازئو ایشی گورو نامزد جایزه بوکر در آخرین اثر خود داستان عشق،‌ از دست رفتگی و حقایق نهانی را روایت می‌کند.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: حالا که در در و دشت رانندگی می‌کنم هنوز چیزهایی را می‌بینم که مرا یاد هیلشم می‌اندازد. شاید از کنج مزرعه‌ای مه‌آلود بگذرم یا قسمتی از خانه بزرگی را هم چنان که از دامنه تپه‌ای پایین می‌آیم یا حتی دسته‌ای سپیدار را با ترتیب خاصی در کمرکش تپه‌ای ببینم و با خود بگویم: "شاید همین باشد! پیدایش کردم!"

ایشی گورو که به سبب تبار ژاپنی گوشه چشمی به فاجعه هیروشیما و ناکازاکی دارد در رمان "هرگز ترکم مکن" بی‌آنکه آشکار بپرسد مطرح می‌کند که آیا علم آنقدر پیش رفته که هرگونه عواطف انسانی را زیرپا بگذارد؟

کتاب "هرگز ترکم مکن" با شمارگان 1500 نسخه در 416 صفحه و به قیمت 7000 تومان منتشر شده‌است.

