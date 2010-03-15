کشورهای اروپایی در مسئله تبادل اسرا دخالت داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "محمود الزهار" که در دانشگاه اسلامی غزه حضور داشت، با اشاره به میانجیگری انگلیس، ایرلند و آلمان به همراه مصر در مسئله تبادل اسرا، اظهار داشت: آنان به امید حل نهایی این مسئله وارد آن شدند، که با مانع تراشی رژیم صهیونیستی تمام این تلاش ها به بن بست خورد.

عضو دفتر سیاسی حماس در ادامه افزود: حماس همواره به حل نهایی مسئله تبادل اسرا تاکید داشته است، اما عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مذاکرات این مسئله را عقیم گذاشته است.

الزهار با اشاره به اینکه مسئله آشتی ملی فلسطین نیز به بن بست رسیده است، اظهار داشت: حماس هرگز با برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در کرانه باختری و نوار غزه در صورتی که شرایط لازم فراهم نباشد، موافق نیست.