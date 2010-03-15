شکوفایی پتانسیهای ساوجبلاغ بدون توجه جدی به مسئله آمایش ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ افزود: مسئولان ذیربط شهرستان ساوجبلاغ باید تا حد ممکن برای تحقق آمایش مطلوب در این شهرستان تلاش کنند زیرا شکوفایی پتانسیلهای ساوجبلاغ بدون این امر ممکن نیست.

وی ادامه داد: مسئولان آمادگی داشته باشند تا در سال جدید در بخشهای مختلف حضور پیدا کنیم و بررسی های لازم را انجام دهیم.

این مسئول بیان کرد: سند راهبردی برنامه پنجم در سطح استان تهران تنظیم شده و باید برای تلاش خود را به کار گیریم تا در این زمینه، شرایط لازم برای تحقق پتانسیلهای ساوجبلاغ فراهم شود.

حدادی عنوان داشت: آمایش سرزمین شامل شهرسازی و توسعه، برنامه ریزی و سازمان دادن به نحوه اشتغال فضا، تعیین محل سکنای انسانها، محل فعالیت و تجهیزات و کنشهای بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی - اقتصادی است. این رشته برنامه ریزی کلان نیروهای اقتصادی، طبیعی و انسانی را مد نظر دارد.

وی یادآور شد: از این رو متمرکز کردن منابع، ایجاد فرصتهای مناسب برای شهرهای متوسط، کمک به شهرهای کوچک و مناطق روستایی و تدوین سیاستهای توسعه منطقه‌ای، از جمله سایر موضوعات مورد بحث در این رشته است.

حدادی در خصوص اهمیت توجه به خانواده های شهدا نیز خاطرنشان کرد: خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان چشم و چراغ این ملت هستند و باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا همواره احوال آنها را جویا شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان داشت: البته خانواده ها شهدا به ما نیاز ندارند بلکه ما به آنها نیاز داریم که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم..

این مسئول افزود: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا میزان سرکشی به خانواده های شهدا از سوی مسئولان شهرستان افزایش یابد و برای حل مشکلات آنها تا حد ممکن تلاش کنیم.

رویکرد نیروی انتظامی ساوجبلاغ قبل از هر چیز فرهنگی است

در ادامه این جلسه نیز رئیس نیروی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: رویکرد این نهاد در درجه اول و قبل از هر چیز فرهنگی است و این امر بدون همکاری مردم محقق نمی شود.

سرهنگ علی اصغر بابانژاد ادامه داد: همه در خصوص مشکلات مربوط به امنیت، تنها پلیس را مقصر می دانند درحالیکه وظیفه تامین امنیت تنها به عهده پلیس نیست.

بضاعت نیروی انتظامی ساوجبلاغ محدود است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: نیروی انتظامی ساوجبلاغ برای تامین امنیت در شهرستان همه تلاش خود را به کار می گیرد اما بضاعت ما محدود است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تامین امنیت شهروندان بیش از هر چیز دیگر برای ما اهمیت دارد و نگاه سیاسی نداریم.

در ادامه این جلسه نیز مدیرعامل کارخانه داروسازی شفا در ساوجبلاغ بیان کرد: شرکت شفاى سارى در سال 1375 با هدف تولید سالانه 300 تن انواع آنتى بیوتیکها از جمله اریترومایسین پایه (Erythromycin Base) که نخستین آنتى بیوتیکى است که در ایران به روش بیوتکنولوژى و با استفاده از فرمانتاسیون تولید مى شود، در زمینى به مساحت 23 هکتار تاسیس شد.

امیراسماعیل ثقفی نیا ادامه داد: اریترومایسین پایه به عنوان یک مولکول مادر در تولید آنتى بیوتیکهای گروه ماکرولیدى شامل اریترومایسین اتیل سوکسینات (Erythromycin Ethyl Succinate)، آزیترومایسین (Azithromycin)، کلاریترومایسین (Clarithromycin) و روکسی ترومایسین (Roxithromycin) کاربرد دارد.

وی بیان کرد: در سال 1378 همزمان با تغییرات بنیادى در ساختار شرکت و به منظور تامین مالى بخشى از هزینه هاى طرح و همچنین آغاز عملى تولید آنتى بیوتیک، طراحی و ساخت خط تولید اریترومایسین اتیل سوکسینات (EES) از اریترومایسین پایه با ظرفیت اسمى 100 تن در سال آغاز و این خط در سال 1379 افتتاح شد و تولید آن تاکنون ادامه دارد.

این خط تولید با بهره گیرى از آخرین امکانات تکنولوژى جهانى بهینه سازی شده است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان داشت: این خط تولید به صورت مستمر با بهره گیرى از آخرین امکانات تکنولوژى جهانى بهینه سازی شده تا امکان تولید عالى ترین کیفیت محصول را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در گام بعدى در خرداد ماه سال 1385 تولید آزیترومایسین با ظرفیت 20 تن در سال را راه اندازى کرد و همزمان تحقیقات تولید ماده موثره کلاریترومایسین را نیز آغاز کرده که براساس برنامه در نیمه دوم سال 1386 به بهره بردارى رسید.

ثقفی نیا اظهار داشت: در اواخر سال 1385 خط تولید اریترومایسین پایه به ظرفیت 300 تن در سال به بهره بردارى رسید و بر اساس برنامه زمانبندى طرح تا پایان نیمه اول سال 1387 تولید اریترومایسین تیوسیانات ازطریق فرمانتاسیون به بهره بردارى رسید.

وی اضافه کرد: کلیه محصولات این شرکت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و براساس آخرین اصول cGMP تولید می شود.

این مسئول یادآور شد: همچنین آزمایشگاه مجهز این شرکت گواهى نامه GLP را نیز از اداره کل آزمایشگاه هاى کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت در سال 1385 کسب کرده است.

مدیرعامل کارخانه داروسازی شفا افزود: همچنین این شرکت گواهینامه ایزو9000 مدیریت، طراحی، توسعه و تولید محصولات بیوتکنولوژی را دریافت کرد و علاوه بر آن یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ این شرکت، دریافت گواهی حلال از اتاق تحقیقات و صنایع اسلامی (ICRIC) است.

ثقفی نیا ادامه داد: این شرکت به عنوان اولین کارخانه تولید کننده آنتی بیوتیک حائز دریافت این گواهینامه در ایران شده است و این امر حاصل یک دهه تلاش و تحقیقات بسیار برای جایگزینی روغن کلزا به جای لارد در فرآیند فرمانتاسیون است.