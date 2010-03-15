اطلاعیه نیروی انتظامی به مناسبت چهارشنبه آخر سال

به گزارش مهر، در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است: خداوند منان را شاکریم که توفیق خدمت‌گزاری به ملتی مومن، نجیب و فداکار را نصیبمان کرد.

بلوغ فرهنگی و اجتماعی مردمی بزرگوار و قانونمدار و پایبند به ارزش‌های اسلامی، در سایه همدلی و همراهی صمیمانه تمامی اقشار جامعه، مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان دانش‌آموز با نیروی انتظامی، طی سه سال اخیر منجر به کاهش چشمگیر خسارات و لطمات جانی و مالی ناشی از حوادث چهار شنبه پایان سال شده است.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه خواستار توجه جدی خانواده‌ها بر پیشگیری از بروز حوادث هولناک و ناخواسته چهار‌شنبه آخر سال شده و اعلام کرده: وجود عقلانیت در نگرش و رفتار جوانان برومند ایران اسلامی، نوید‌بخش آن است‌ که به حول و قوه الهی در سال جاری، هیچ حادثه ناگواری در این روز به وقوع نخواهد پیوست.

تجربه تلخ خانواده‌ها، از حوادث این مراسم در سال‌های قبل همواره دغدغه و نگرانی آنها را از رفتارهای غیرقانونی، ناهنجار و پرخطرافراد معدودی در این روز که با ایجاد راهبندان، سد معبر، مزاحمت و پرتاب مواد محترقه و آتش‌زا، نظم و امنیت عمومی شهر را مختل می‌کنند، به عنوان مطالبه به‌حق آحاد مردم از متولیان برقراری نظم و امنیت مورد تأکید است.

بنابراین نیروی انتظامی در راستای انجام مأموریت ذاتی خود و پاسخگویی به مطالبات به‌حق جامعه و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های خانواد‌ه‌ها با مشارکت مردم عزیز، با هر‌گونه رفتارهایی که موجب مزاحمت برای مردم باشد، برخورد جدی و قانونی خواهد کرد.

