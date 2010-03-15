فروش100 میلیون سهم لیزینگ ایرانیان در بازار فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امید قائمی امروز در حاشیه عرضه سهام لیزینگ ایرانیان در نشستی مشترک با مدیران تعاونی خاص ایران‌ خودرو و لیزینگ ایرانیان در جمع خبرنگاران گفت: با عرضه اولیه و 10 درصدی سهام چهارمین شرکت فرابورس 100 میلیون سهم لیزینگ ایرانیان به قیمت هر سهم 160 تومان و از طریق 420 ایستگاه معاملاتی در سراسر کشور به فروش رسید.

مدیرعامل شرکت فرابورس اظهارداشت: لیزینگ ایرانیان بزرگترین شرکت پذیرفته شده در بازار فرابورس بوده و از نظر حجم عملیات و فعالیتها بزرگترین لیزینگ نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه پذیرش این شرکت در 10 روز انجام شد و بدین ترتیب رکورد جدیدی در پذیرش شرکتها در بازار فرابورس به ثبت رسید، افزود: فاصله هر شرکت تا بازار سرمایه به شرط احراز شرایط و ضوابط بورس تنها دو هفته است.

امیدقائمی ادامه داد: با توجه به سهامی عام بودن لیزینگ ایرانیان درخواست پذیرش این شرکت دو هفته پیش ارائه شد و در سه‌شنبه هفته گذشته توسط هیئت پذیرش مورد پذیرش قرار گرفت و امروز عرضه شد.

به گفته وی با توجه به در اختیار گرفتن 13 درصد از سهام این شرکت توسط کارکنان ایران خودرو با عرضه 10 درصد دیگر از سهام، درصد سهام شناور آزاد آن به 23 درصد و با ضریب نقدشوندگی مناسب رسید.

همچنین اصغر دانشیان مدیرعامل هلدینگ تعاونی خاص ایران خودرو در ادامه این نشست اظهار داشت: این هلدینگ با 60 هزار عضو و 300 میلیارد تومان سرمایه بصورت 100 درصد خصوصی فعالیت کرده و هیچ ارتباطی به شرکت ایران خودرو ندارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که این هلدینگ طی دو سال گذشته بعنوان بزرگترین شرکت تعاونی در بخش فراملی شناخته شده است. این هلدینگ دارای 12 زیرمجموعه فعال در حوزه‌های مختلف است.

وی تصریح کرد: سال آینده نیز سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در بازار فرابورس عرضه خواهد شد، سرمایه این شرکت 40 میلیارد تومان است که با افزایش 100 درصدی به 80 میلیارد تومان رسید.

علی حاجی کاظم لواسانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: 34 درصد از سهام این شرکت در اختیار ایران خودرو، 55 درصد متعلق به شرکتهای تعاونی خاص ایران خودرو و 3/13 درصد دیگر نیز در اختیار افراد حقیقی و کارمندان ایران خودرو و افراد عادی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت بدلیل سهامدار عمده بودن ایران خودرو، ریسکهای فنی و مالی ندارد، گفت: امکان نقدشوندگی برای سهامداران خرد، پرداخت مالیات نیم درصدی به جای چهار درصدی، امکان استفاده دیگران از شفافیت صورت‌های مالی، وثیقه کردن سهام توسط سهامدارعمده و برخورداری از تخفیف مالیاتی 10 درصدی از جمله عواملی بود که منجر به ورود این شرکت به فرابورس شد.

به گفته مدیرعامل لیزینگ ایرانیان چهارشنبه هفته جاری نیز 20 درصد از سهام این شرکت به صورت بلوکی توسط توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان عرضه خواهد شد.

لواسانی اظهار داشت: مجمع سالانه این شرکت در اوایل نیمه اول خردادماه برگزار خواهد شد تا در خصوص تقسیم سود 33 تومانی هر سهم لیزینگ ایرانیان تصمیم‌گیری شود. سهام این شرکت بازارگردانی خواهد شد و عرضه خرد سهام این شرکت به بررسی شرایط نیاز دارد.