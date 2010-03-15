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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

توزیع میوه شب عید با قیمت مصوب در استان سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان بازرگانی استان سمنان از آغاز توزیع میوه شب عید با قیمت مصوب در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی یحیایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: این میوه ها در بیش از 130 مرکز فروش با نصب تابلو عرضه می شود.

وی ادامه داد: پرتقال با قیمت هر کیلو 750 تومان و سیب با نرخ کیلویی 800 تومان در این استان توزیع می شود.

یحیایی با اشاره به تامین و ذخیره سازی یک هزار و 200 تن پرتقال و 600 تن سیب در استان سمنان گفت: ذخیره میوه به اندازه کافی است و مردم می توانند به مرور از مراکز تعیین شده نیازهای خود را تامین کنند.

به گفته وی، میزان ذخیره سازی میوه شب عید 50 درصد بیشتر از سال گذشته است و توزیع این میوه ها در ایام تعطیلات نوروز و تا بیستم فروردین ماه ادامه دارد.

سرپرست سازمان بازرگانی استان سمنان ادامه داد: مراکز عرضه میوه شب عید با تابلو تنظیم بازار و کد مشخص شده اند.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال 89 در سراسر استان سمنان گفت: در این طرح، ضمن رصد کردن همه روزه نرخ کالا و خدمات، وضعیت بحران، کمبود و فراوانی کالا و خدمات ضروری و اولویت‌دار متفاوت با سال‌های گذشته از توان اجرایی موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی، بازرسان سازمان و مجامع امور صنفی و ناظران افتخاری در استان سمنان نیز استفاده و بهره‌گیری می‌شود.

یحیایی افزود: افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و ضرورت و کنترل نظارت بر وضعیت بازار این کالاها و خدمات در مراحل تامین و توزیع خدمات و قیمت‌گذاری، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات، گزارش‌های مردمی و پرونده‌های تشکیل شده از اهداف اجرایی این طرح است.

وی تصریح کرد: در این طرح در دو عرصه کالایی شامل البسه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌ها، لبنیات، گوشت ‌قرمز، مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار و سردخانه، میادین میوه و تره‌بار، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و ... فعالیت ‌می‌شود.

سرپرست سازمان بازرگانی استان سمنان ادامه داد: همچنین در عرصه خدماتی شامل شرکت‌های مسافربری، حمل و نقل درون و برون‌شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها و رستوران‌های بین‌شهری نظارت انجام می‌شود.

کد مطلب 1052215

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