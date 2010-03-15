توزیع میوه شب عید با قیمت مصوب در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی یحیایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: این میوه ها در بیش از 130 مرکز فروش با نصب تابلو عرضه می شود.

وی ادامه داد: پرتقال با قیمت هر کیلو 750 تومان و سیب با نرخ کیلویی 800 تومان در این استان توزیع می شود.

یحیایی با اشاره به تامین و ذخیره سازی یک هزار و 200 تن پرتقال و 600 تن سیب در استان سمنان گفت: ذخیره میوه به اندازه کافی است و مردم می توانند به مرور از مراکز تعیین شده نیازهای خود را تامین کنند .

به گفته وی، میزان ذخیره سازی میوه شب عید 50 درصد بیشتر از سال گذشته است و توزیع این میوه ها در ایام تعطیلات نوروز و تا بیستم فروردین ماه ادامه دارد .

سرپرست سازمان بازرگانی استان سمنان ادامه داد: مراکز عرضه میوه شب عید با تابلو تنظیم بازار و کد مشخص شده اند.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال 89 در سراسر استان سمنان گفت: در این طرح، ضمن رصد کردن همه روزه نرخ کالا و خدمات، وضعیت بحران، کمبود و فراوانی کالا و خدمات ضروری و اولویت‌دار متفاوت با سال‌های گذشته از توان اجرایی موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی، بازرسان سازمان و مجامع امور صنفی و ناظران افتخاری در استان سمنان نیز استفاده و بهره‌گیری می‌شود.

یحیایی افزود: افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و ضرورت و کنترل نظارت بر وضعیت بازار این کالاها و خدمات در مراحل تامین و توزیع خدمات و قیمت‌گذاری، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات، گزارش‌های مردمی و پرونده‌های تشکیل شده از اهداف اجرایی این طرح است.

وی تصریح کرد: در این طرح در دو عرصه کالایی شامل البسه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌ها، لبنیات، گوشت ‌قرمز، مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار و سردخانه، میادین میوه و تره‌بار، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و ... فعالیت ‌می‌شود.

سرپرست سازمان بازرگانی استان سمنان ادامه داد: همچنین در عرصه خدماتی شامل شرکت‌های مسافربری، حمل و نقل درون و برون‌شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها و رستوران‌های بین‌شهری نظارت انجام می‌شود.