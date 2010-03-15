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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

دانشگاه آزاد مشهد مقام دوم مسابقات کشوری روباتها را کسب کرد

دانشگاه آزاد مشهد مقام دوم مسابقات کشوری روباتها را کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم BOLTER دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات کشوری روباتهای شهری، موفق به کسب مقام دوم این مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد: مسابقات روباتهای شهری با حضور 16 تیم از سراسر کشور در شاهین شهر اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات تیم های دانشگاه پیام نور قشم و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به ترتیب موفق به کسب مقام های اول و دوم این مسابقات شدند.

اعضای تیم BOLTER دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که فعالیت خود را از اردیبهشت ماه 87 آغاز کردند شامل حمید داوودی شاندیز، عاطفه حاجبی و انسیه حسینی و به سرپرستی بهروز نظری هستند که دکتر بهروز سپهری سرپرست کمیته علمی روباتیک، هدایت این تیم را بر عهده دارد

کد مطلب 1052216

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