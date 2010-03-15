محدودیتهای ترافیکی پنجشنبه آخر سال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی هاشمی امروز دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: ‌بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توقف و تردد وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم تهران – قم از ساعت 5 صبح روز پنجشنبه و جمعه 27 و 28 اسفند تا ساعت 22 همان روز‌ها ممنوع بوده و رانندگان این دسته از وسایط نقلیه می‌توانند از مسیر جاده قدیم تهرن – قم، حسن‌آباد به سمت آزادراه تهران ساوه و جاده کمربندی حسن‌آباد – ورامین و بالعکس تردد کنند.

همچنین خودروهای سنگین که از تهران قصد خروج دارند نیز باید از مسیر ورامین به سمت کمربندی حسن‌آباد وارد جاده قدیم شده و از مسیر آزادگان – آزاد‌راه تهران ساوه و حسن‌آباد و جاده قم تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه بریدگی مقابل درب گلدسته تا پایان مراسم مسدود است، گفت: از ساعت یک بامداد روز پنج‌شنبه 27 اسفند ماه سال جاری تا پایان مراسم سه‌راهی باقر‌شهر مسیر شرق به غرب بلوار امام خمینی (ره) مسدود است.

از سوی دیگر سه‌راهی کهریزک واقع در جاده قدیم قم از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه به سمت شمال مسدود بوده و بار ترافیکی از طریق جاده، سایت و سه راهی قمصر به سمت بلوار فلسطین (باقرشهر) هدایت می‌شود.

سرهنگ هاشمی به اشاره به مسیرهای ورود قطعات جدید و قدیم و طرح توسعه بهشت زهرا(س) افزود: مسیر غرب بزرگراه آزادگان شامل پل ساوه – بزرگراه آزادگان – بزرگراه خلیج فارس (اتوبان تهران – قم) – بلوار امام خمینی (ره) – درب 13 آبان برای قطعات قدیم 1 تا 121، پل ساوه – بزرگراه آزادگان – پل شهید صنیع خانی – بزرگراه صالح‌آباد – میدان ساعت – درب ساعت برای قطعات جدید 201 تا 258، مسیر بزرگراه نواب شامل بزرگراه نواب – خیابان جوانه – بزرگراه شهید کاظمی – اتوبان تهران قم – بلوار امام خمینی (ره) - درب 13 آبان برای قطعات قدیم 1 تا 121، بزرگراه نواب – بزرگراه تند‌گویان بزرگراه صالح‌آباد – میدان ساعت – درب ساعت برای قطعات جدید 201 تا 258، مسیر بزرگراه تندگویان شامل بزرگراه تندگویان – بزرگراه آزادگان – اتوبان تهران قم – بلوار امام خمینی (ره) – درب 13 آبان برای قطعات قدیم 1 تا 121، بزرگراه تند‌گویان بزرگراه صالح‌آباد – میدان ساعت – درب ساعت برای قطعات جدید 201 تا 258، مسیر شرق بزرگراه آزادگان شامل خیابان فدائیان اسلام – بزرگراه آزادگان – پل شهید رجایی – جاده قدیم قم – درب گلدسته برای طرح توسعه قطعات 301 تا 310 و قطعات جدید 201 تا 258 و سه‌راه افسریه – بزرگراه آزادگان پل شهید رجایی – جاده قدیم قم – درب طرح توسعه برای طرح توسعه قطعات 301 تا 310 و قطعات جدید 201 تا 258 در نظر گرفته شده است.

