راه آهن شیراز - اصفهان در تعطیلات نوروز به بهره برداری می رسد

احمد بلوکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: باید به نحو احسن از این راه آهن استفاده شود و مردم از آن بهره ببرند.

وی تاکید کرد: این پروژه افتتاح شده بود و استفاده هم می شد ولی در قسمت هایی نیاز به کارهای تکمیلی بود که به همین دلیل، تردد در این مسیر متوقف شد تا این اقدامات انجام شود.

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص اعتبارات این وزارتخانه اظهار داشت: بودجه 3700 میلیارد تومانی سال 87 به 4200 میلیارد تومان در سال 88 ارتقاء یافت که البته 2500 میلیارد تومان دیگر از محل فروش شرکت های دولتی به این وزارتخانه تعلق خواهد گرفت.

بلوکیان افزود: این اعتبار جدید پس از تحصیل درآمد از سوی دولت به وزارت راه اعطا خواهد شد.

وی در خصوص بهسازی و توسعه راه های کشور گفت: پروژه های در دست اقدام وزارت راه بر اساس اعتباراتی است که بر مبنای لایحه دولت و مصوبه مجلس اختصاص می یابد و در همین حد می توان در بهسازی و توسعه راه های کشور کوشید.

معاون حقوقی وزیر راه افزود: در 11 ماه اول سال 88 اگر از اهداف برنامه ریزی شده جلوتر نباشیم حداقل همراه برنامه هستیم و حتی در بعضی موارد جلوتر از برنامه هستیم.

مشکل از آزاد راه ها نیست؛ خطای انسانی است

وی در خصوص برخی مشکلات آزادراه ها اظهار داشت: آزادراه ها به صورت فنی و کارشناسانه احداث می شوند و هماهنگی پلیس راه با مسئولان آژاد راه ها نیز وجود دارد.

بلوکیان افزود: بعضی از مشکلات و تصادف ها در طول بزرگراه ها، خطای انسانی است که شامل مواردی چون فرسودگی اتومبیل ها و سرعت بالای رانندگان می شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر اشکالی در کار باشد و مربوط به وزارت راه باشد برطرف می شود ولی افرادی که در بزرگراه ها تردد می کنند نیز باید دقت کافی داشته باشند.