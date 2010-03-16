انیمیشن در سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته است

بهرام عظیمی انیمیشن ساز درباره فعالیت هایش در سال 88 به خبرنگار مهر گفت: بیشتر فعالیت های من در سال 88 به ساخت فیلم سینمایی انیمیشن "تهران 1500" اختصاص پیدا کرده‌بود. ساخت این انیمیشن پروژه سنگینی است که که امیدوارم بتوانیم تا اواسط سال 89 آن را به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: پروژه "تهران 1500" همچنان در مرحله جان‌بخشی به شخصیتها قرار دارد که امیدوارم که به جشنواره بیست ونهم فیلم فجر برسد و بتوانیم این فیلم را نوروز 90 در سینماها به نمایش بگذاریم. از انجائیکه ساخت این فیلم اولین تجربه حرفه ای تمام اعضا گروه است وهمگی برای کیفیت مناسب آن تلاش کرده‌اند .سال 88 به سختی برای این پروژه فعالیت کردیم که به نتایج مطلوب وامیدوارکننده‌ای هم رسیده‌ایم.

عظیمی افزود: انیمیشن "تهران 1500" اولین فیلم انیمیشن سینمایی در ایران است که در آن به جز صدا، از چهره بازیگران سینما و تلویزیون استفاده می‌شود. تاکنون مراحل دوبله، موسیقی با کلام، مدل سازی، استوری بورد و طراحی شخصیت‌ها به پایان رسیده است. هدیه تهرانی،بهرام رادان،مهران مدیری، گوهر خیر اندیش، مهتاب نصیرپور، حبیب رضایی، حسام نواب صفوی بازیگران این فیلم انیمیشن هستند.

وی تاکید کرد: در سال 88 نیز یکی از تجربیات خوبی که داشتم حضور در برنامه "دو قدم مانده به صبح" بود که با اضافه شدن بخشی به نام "جلوه های بصری" به این برنامه تلاش قابل توجهی برای شناسایی هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، شده‌بود. به جلوه های بصری در کشور ما توجه خاصی نمی‌شود ولی این برنامه امیدوارکننده وخوشایند بود . سال 89 نیز قصد داریم تخصصی تر به انیمیشن و جلوه های بصری بپردازیم.

عظیمی درباره اهمیت انیمیشن در ایران گفت: در سال گذشته به عنوان داور ویا برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی انیمیشن وکاریکاتوربه شهرستانهای مختلف سفر کردم، خوشبختانه دید مدیران فرهنگی کشور نسبت به انیمیشن بسیار بازتر شده‌است واهمیت بیشتری به هنرمندان می‌دهند. روند روبه‌رشد وپیشرفتهای بسیاری در میان هنرمندان شهرستانی‌ نسبت به سالهای گذشته مشاهده می‌شود.