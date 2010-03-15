  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

اختصاصی مهر/

اصلاح قانون احزاب در دستور کار مجلس قرار گرفت

اصلاح قانون احزاب در دستور کار مجلس قرار گرفت

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:اصلاح قانون احزاب در دستور کار سال آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون احزاب در مجلس ارائه کرده اند، که بر این اساس سال آینده مجلس با بررسی این طرح، اصلاح قانون احزاب را شروع می کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده  10 احزاب نیز در این زمینه نظراتی دارد، ادامه داد: براساس طرح نمایندگان مجلس، قانون احزاب باید به گونه ای اصلاح شود، که احزابی که جنبه ملی دارند، بتوانند با معرفی نامزد، در انتخابات فعال باشند و از حمایت های مادی نیز برخوردار شوند.

بنا بر این گزارش این در حالیست که چندی پیش نیز وزارت کشور ازطرحی با عنوان بازنگری و اصلاح قانون احزاب، از سوی این وزارتخانه خبر داده بود. 

کد مطلب 1052225

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها