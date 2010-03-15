اصلاح قانون احزاب در دستور کار مجلس قرار گرفت

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون احزاب در مجلس ارائه کرده اند، که بر این اساس سال آینده مجلس با بررسی این طرح، اصلاح قانون احزاب را شروع می کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در این زمینه نظراتی دارد، ادامه داد: براساس طرح نمایندگان مجلس، قانون احزاب باید به گونه ای اصلاح شود، که احزابی که جنبه ملی دارند، بتوانند با معرفی نامزد، در انتخابات فعال باشند و از حمایت های مادی نیز برخوردار شوند.

بنا بر این گزارش این در حالیست که چندی پیش نیز وزارت کشور ازطرحی با عنوان بازنگری و اصلاح قانون احزاب، از سوی این وزارتخانه خبر داده بود.