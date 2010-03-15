اداره اوقاف کرج خبرنگار مصدوم کرجی را مورد حمایت مالی قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اداره اوقاف در این زمینه، از محل خیرات و مبرات یکی از موقوفات شهرستان کرج، خبرنگار مصدوم کرجی را مورد حمایت مالی قرار داده است.

اداره اوقاف کرج دو میلیون ریال به خبرنگار مصدوم کرجی کمک کرد که این مبلغ از محل خیرات و مبرات موقوفه "پرور خانم" تامین شده است.

تلاش برای جلب حمایت مالی سایر ادارات و دستگاه های کرجی در زمینه ارائه کمکهای مالی به خبرنگار مصدوم کرجی ادامه دارد.

فرمانداری کرج نیز در زمینه حمایتهای مالی از خبرنگار مصدوم هماهنگی هایی انجام داد

فرمانداری کرج نیز در زمینه حمایتهای مالی از این خبرنگار قولهای داده و هماهنگی هایی را برای اعطای وام به این خبرنگار انجام داده است.

همچنین با پیگیری های مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج و با همکاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، این شورا مبلغ 30 میلیون ریال کمک هزینه را به خبرنگار کرجی اختصاص داد.

شورای شهر کرج با استناد به نامه درخواست از سوی خبرنگار کرجی لایحه ای را به تصویب رساند که طی آن مبلغ 30 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده مربوطه شهرداری به کمک هزینه درمان این خبرنگار مصدوم اختصاص یافت.

همچنین در این جلسه، این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید و توجه شهردار کرج به این موضوع و تسریع در ارسال لایحه جای تقدیر و تشکر دارد.

فرمانداری شهریار نیز مبلغ پنج میلیون ریال کمک مالی کرد

فرمانداری شهریار نیز مبلغ پنج میلیون ریال را به عنوان حمایت مالی به این خبرنگار مصدوم اهدا کرد.

پیگیری های فوق در پی مصدومیت خبرنگار فعال کرج انجام شد که در یک سانحه تصادف به شدت از ناحیه صورت آسیب دید و هزینه های سنگینی را متحمل شد.

خبرگزاری مهر از مدیریت ارشاد، شهردار و اعضای شورای شهر، اداره اوقاف و سایر ادارات کرجی که در این زمینه تلاش کرده اند همچنین فرمانداری شهریار و اصحاب رسانه شهر کرج که تاکنون برای کمک به این خبرنگار سانحه دیده این شهر تلاش کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری می کند.

نبودن خانه مطبوعات در کرج؛ از دلایل اصلی مشکلات خبرنگاران

شاید بتوان ریشه اصلی مشکلات خبرنگاران کرج را در نبودن خانه مطبوعات در این شهرستان جستجو کرد به این ترتیب که این شهرستان با وجود تعداد زیاد خبرنگار، هنوز نتوانسته صاحب یک خانه مطبوعات منسجم و پایدار شود و خبرنگاران مجبورند نیازهای به حق خود را یا نادیده بگیرند یا برای تامین آنها از ادارات و دستگاه های مختلف در کرج کمک بگیرند.

نداشتن بیمه، کافی نبودن حق التحریرها و عدم تناسب آن با مخارج زندگی خبرنگاران، لابی گری مدیران مسئول و سرپرستان برخی رسانه ها در غرب استان تهران در قبال خبرنگاران و عدم ارتباط اصحاب رسانه با سازمانهای مرکزی ذیربط، بخشی از مشکلات همیشگی خبرنگاران غرب استان تهران است که تاکنون، هیچ اقدام اساسی جهت حل آنها از سوی هیچ یک از ادارات و دستگاه ها در این منطقه صورت نگرفته است.