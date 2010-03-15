مسجد و هیئت تاثیرگذارترین رسانه شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان طرح اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان افزود:‌ رسالت سنگینی در عصر حاضر بر دوش دستگاه های فرهنگی و دینی کشور است که بتوانند منویات مقام معظم رهبری را برآورده کنند.

وی با بیان اینکه تحقق کامل برنامه های فرهنگی و دینی بدون حضور روحانیون و مبلغین ممکن نیست ادامه داد: رسانه ها در گذشته و حال محور فعالیت برنامه های فرهنگی و دینی هستند و در دین اسلام رسانه به عنوان ابزار عمومی برای تحقق بخشیدن به اهداف توحیدی پیامبران و ائمه اطهار(ع) است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه مهمترین و تأثیرگذارترین رسانه در طول تاریخ، رسانه شیعه بوده است افزود: رسانه شیعه همگام با تغییرات و تحولات جهانی باید حرکت کند.

وی یادآور شد: برای مقابله با هجمه های فرهنگی و واکنش مناسب در مقابل توطئه های دشمنان باید به سلاح روز مجهز شد.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: نظام توحیدی به دنبال آن است که دانش و معرفت اسلامی را در تمام جهان پیاده کند و برای تحقق این هدف مقدس نیز رسانه شیعه همواره موفق عمل کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه بحث تعمیق معرفت و دانش باید در رسانه شیعه همیشه مورد توجه قرارگیرد، گفت: تبیین بینش، باورها و ارزشهای اسلامی و انقلابی و بحث نواندیشی دینی و رویکرد روشمند و نظام مند در تداوم برنامه ها باید مورد توجه جدی باشد.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره‌ به اینکه امروز جبهه فرهنگی بسیار گسترده در مقابل نظام اسلامی صف آرایی کرده است،‌ اضافه کرد:‌ جبهه باطل به سرکردگی استکبار جهانی با تمام ابزار درصدد بی اعتقاد کردن افراد جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه در جبهه ای که هماهنگی، اتحاد و برجستگی فرماندهی آن بیشتر باشد قطعا پیروزی حاصل می شود افزود: فرماندهی جبهه حق در زمان حاضر با مقام معظم رهبری است و دستگاه های زیر نظر رهبری هر لحظه باید گوش به فرمان ایشان باشند تا بتوانند استراتژی مناسب را در برنامه های خود داشته باشند.