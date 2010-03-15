مسئولان نسبت به حفظ بیستون و طاقبستان تلاش بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گردشگری و تسهیلات نوروزی استان،با اشاره به آثار بی نظیر مجموعه تاریخی و باستانی طاقبستان اظهار داشت: مجموعه تاریخی طاقبستان باید با اجرای یک طرح جامع، زیبا و قابل اجرا ساماندهی شود.

وی افزود: ما قبول داریم که اجرای این طرح به اعتبار قابل توجهی و پروسه زمانی چندین ساله ایی نیاز دارد اما نباید نسبت به وضعیت کنونی هم بی توجه بود و حداقل شهرداری باید اقدامات زیبا سازی خود را در این منطقه انجام دهد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: جلسات تصمیم گیری را باید به سمت کاربردی کردن و عملیاتی کردن مصوبات پیش برد تا در کنار کار اجرایی به دیگر مسائل و مشکلات پرداخته شود.

هاشمی خطااب به مسئولین و دست اندرکاران مربوطه گفت: سعی کنید با دید و نگاه باز به این مجموعه بنگرید چرا که طاقبستان همچون نگینی در غرب کشور می درخشد و در همین راستا با صرف وقت بیشتر و عشق و علاقه به شهر و دیارمان کار کنیم.

وی همچنین به شهرداری کرمانشاه فرصتی شش ماه داد تا هرچه سریعتر نسبت به جابجایی ایستگاه پمپاژ مستقر درطاقبستان اقدامات لازم را به عمل آورد.

تمهیدات لازم جهت میزبانی مسافران نوروزی در استان کرمانشاه اندیشیده شده است

در ادامه جلسه اسد الله بیرانوند رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی ازاقدامات صورت گرفته در خصوص ارائه تسهیلات سفرهای نوروزی گفت: خوشبختانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان و کلیه شهرستانها تشکیل شده است و با هماهنگی های صورت گرفته بین دستگاههای اجرایی استان کلیه تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

وی افزود: در ایام نوروز آمادگی کامل را داریم که روزانه 100 هزار نفر از مسافران به استان را در بیش از هزار و 200 کلاس تجهیز شده از سوی آموزش و پرورش اسکان دهیم.

بیرانوند تصریح کرد: در راستای نظارت دقیق بر خدمات و امکانات ارائه شده به مسافران تیم ها و اکیپ های ارزیابی و بازرسی ما کار خود را آغاز نموده اند و پس از پایان سفرهای نوروزی از ارگانهای خدمات رسان برتر تقدیر و تشکر خواهیم کرد.

وی همچنین از برگزاری مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در روز سه شنبه مورخ 25 اسفندماه رأس ساعت 9 صبح در محل پارک شرقی خبر داد و گفت: این مانور با مشارکت کلیه دستگاههای عضو ستاد و با حضور استاندار و دیگر روسای ادارات برگزار می شود.