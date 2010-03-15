همکاری مشترک ژاپن با شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، "آچی اوشیروتا" امروز دوشنبه در آیین هشتادمین سال ایجاد روابط دوستی بین ایران و ژاپن که بنا بر سنت کهن ایرانیان درخت گیلاسی به دست رئیس سازمان محیط زیست و سفیر ژاپن در محوطه پارک پردیسان و با تلاش انجمن دوستی ایران و ژاپن کاشته شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه همکاریهای دو جانبه در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران شمال چه اقداماتی است افزود: بحران آلودگی هوای تهران تنها با نصب دستگاههای سنجش حل نمی‌شود و باید همکاریهای زیادی در این مورد انجام شود که سابقه همکاری مشترک با شهرداری تهران در این مورد وجود دارد.

سفیر ژاپن در ایران همچنین تاکید کرد: مسئله آلودگی تنها به وجود خودروهای فراوان در خیابانهای تهران محدود نمی‌شود بلکه تک تک مردم در زندگی باید به حفظ و احیا محیط زیست اطراف خود توجه کنند.