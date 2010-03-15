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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

سفیر ژاپن به مهر خبر داد:

همکاری مشترک ژاپن با شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا

همکاری مشترک ژاپن با شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا

سفیر ژاپن در ایران با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم ثمره همکاری ما نصیب مردم ایران شود، گفت:‌ ژاپن همزمان با شروع آلودگی هوا در تهران با مشارکت شهرداری دستگاههای سنجش غلظت آلاینده ها را در این شهر نصب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "آچی اوشیروتا" امروز دوشنبه در آیین هشتادمین سال ایجاد روابط دوستی بین ایران و ژاپن که بنا بر سنت کهن ایرانیان درخت گیلاسی به دست رئیس سازمان محیط زیست و سفیر ژاپن در محوطه پارک پردیسان و با تلاش انجمن دوستی ایران و ژاپن کاشته شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه همکاریهای دو جانبه در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران شمال چه اقداماتی است افزود: بحران آلودگی هوای تهران تنها با نصب دستگاههای سنجش حل نمی‌شود و باید همکاریهای زیادی در این مورد انجام شود که سابقه همکاری مشترک با شهرداری تهران در این مورد وجود دارد.

سفیر ژاپن در ایران همچنین تاکید کرد: مسئله آلودگی تنها به وجود خودروهای فراوان در خیابانهای تهران محدود نمی‌شود بلکه تک تک مردم در زندگی باید به حفظ و احیا محیط زیست اطراف خود توجه کنند.

کد مطلب 1052234

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