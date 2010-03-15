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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

تمدن اعلام کرد:

هدفگذاری برای ایجاد صد هزار شغل جدید در استان تهران

هدفگذاری برای ایجاد صد هزار شغل جدید در استان تهران

استاندار تهران از هدف گذاری برای ایجاد صد هزار شغل جدید در سطح شهر و شهرستانهای استان تهران در سال 1389 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن صبح امروز "دوشنبه" در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران که با حضور مدیران و روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی استان تهران برگزار شد، بر تلاش و جدیت بیش از پیش همه مدیران و کارشناسان دولت برای ایجاد اشتغال تأکید کرد.

استاندار تهران افزود: برای 27 دستگاه اجرایی استان تهران سهمیه هایی جهت ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده و دستگاهها موظفند در طول سال 1389 برای تحقق کامل آن تلاش کنند.

تمدن با تقدیر از عملکرد اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران در طول سالجاری تصریح کرد: هدف گذاری برای ایجاد یکصد هزار شغل با توجه به ویژگیها و راهبردهای کلان استان تهران از جمله عدم تمرکز جمعیتی در تهران، مهاجرت معکوس و ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران گفت: هدف گذاری برای ایجاد مشاغل جدید در کشور در سال آینده یک میلیون و صد هزار شغل است.

کد مطلب 1052235

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