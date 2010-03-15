هدفگذاری برای ایجاد صد هزار شغل جدید در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن صبح امروز "دوشنبه" در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران که با حضور مدیران و روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی استان تهران برگزار شد، بر تلاش و جدیت بیش از پیش همه مدیران و کارشناسان دولت برای ایجاد اشتغال تأکید کرد.

استاندار تهران افزود: برای 27 دستگاه اجرایی استان تهران سهمیه هایی جهت ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده و دستگاهها موظفند در طول سال 1389 برای تحقق کامل آن تلاش کنند.

تمدن با تقدیر از عملکرد اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران در طول سالجاری تصریح کرد: هدف گذاری برای ایجاد یکصد هزار شغل با توجه به ویژگیها و راهبردهای کلان استان تهران از جمله عدم تمرکز جمعیتی در تهران، مهاجرت معکوس و ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران گفت: هدف گذاری برای ایجاد مشاغل جدید در کشور در سال آینده یک میلیون و صد هزار شغل است.