مترو در آخرین پنجشنبه سال خدمات ویژه ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه این شرکت آمده است: با توجه به اینکه در آستانه سال نو مردم کشورمان بنابر یک سنت حسنه در روز پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا می‌روند همه ساله در این روز ترافیک بسیار سنگین در جاده‌های اطراف بهشت زهرا حاکم می‌شود. از همین رو شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای رفاه حال شهروندان در آن ‌روز تمهیداتی تدارک دیده و به صورت برنامه ویژه در خدمت زائران محترم خواهد بود.

براساس برنامه ریزی به عمل آمده برای ارایه سرویس به ایستگاه حرم مطهر (بهشت زهرا) در آخرین پنجشنبه سال در 27 اسفند ماه کلیه قطارهای خط یک به شرح زیر به مقصد ایستگاه حرم مطهر و بالعکس اعزام خواهند شد.

1- ایستگاه قیطریه: کلیه قطارها با سر فاصله زمانی هر 10 دقیقه به ایستگاه حرم مطهر و بالعکس اعزام خواهند شد.

2- ایستگاه شهید حقانی: کلیه قطارها با سر فاصله زمانی هر 5 دقیقه به ایستگاه حرم و بالعکس اعزام خواهند شد.



لازم به توضیح است در صورت نیاز اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز پیش بینی شده و برنامه حرکت قطارها در خطوط 2، 4 و5 متروی تهران در روز مذکور هیچ تغییری نداشته و طبق جداول زمان بندی قبلی خواهد بود.