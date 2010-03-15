بازدید نمایندگان سازمان ملل از زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کارگاه توانمند سازی محیطبانان زیستگاههای یوز صبح روز دوشنبه با حضور محیطبانان 6 زیستگاه یوزپلنگ و نیز جمعی از مدیران استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست در کاروانسرای تاریخی روستای خرانق (در جوار پناهگاه حیات وحش درانجیر) در استان یزد آغاز بکار کرد.

همزمان با برگزاری این کارگاه، ‌خانم کونسوالو ویدال، نماینده مقیم سازمان ملل در ایران که پیشتر برای حضور در جمع محیطبانان محیط زیست و بازدید از زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی اعلام آمادگی کرده بود در این نشست حاضر شد. ‌



در این سفر علاوه بر ‌خانم الزیرا سگین بوا،‌ معاون اجرایی برنامه عمران ملل متحد – یونپ، ‌میترا بهنام، ‌مدیر کل روابط عمومی برنامه عمران ملل متحد، مهدی کامیاب رییس گروه انرژی، محیط زیست و مدیریت سوانح سازمان ملل در ایران و عباس گلریز معاون اداره امور اقتصادی بین المللی وزارت خارجه و نماینده GEF درایران،خانم کونسوالو ویدال را همراهی می کنند و قرار است از منطقه حفاظت شده بافق و پناهگاه حیات وحش درانجیر که از جمله زیستگاههای یوز ایرانی در کشور محسوب می شوند بازدید کنند.



آشنایی با نحوه کار محیطبانان مناطق کویری و تلاشهای صورت گرفته برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران بخشی از اهداف این گروه در سفر به استان یزد عنوان شده است.



فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سال 2009 با بودجه ای معادل 500 هزار دلار توسط برنامه عمران ملل متحد آغاز بکار کرده و تا سال 2012 ادامه خواهد یافت هدف این پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و حفظ زیستگاههای ان در کشور است که طی چند دهه اخیر با سرعت زیادی در سراشیبی انقراض قرار گرفته است.



در حالی که نسل این گونه در سراسر قاره آسیا منقرض شده تخمین زده می شود که حداقل 70 یوزپلنگ در کشور ایران موجود باشد.