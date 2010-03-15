ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور از مرز 2 میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری، بهروز علیشیری در حاشیه آخرین نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی کشور اعلام کرد: با آخرین مصوبه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال اخیر، مصوبات سرمایه گذاری خارجی از کشور مرز 7 میلیارد دلار عبور کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عمده طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های پزشکی، فرش و نساجی، تولید درب و پنجره های دو جداره، صنعت گردشگری، تولید کاغذ، انواع میلگردهای ساختمانی، پالایشگاه و حلالهای نفتی، لوله هایGRP، تولید قطعات صنعتی خودرو، صنایع فولادی، تصفیه شکر و سیلو، صنایع غذایی و دامپروری بوده است.

پیش بینی نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی تا سقف 3 میلیارد دلار

وی در پاسخ به این سئوال که رقم تحقق یافته و واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال 1388 چه مقدار بوده است، گفت: برای نخستین بار در سال 88 در کشور رقم ورودی واقعی سرمایه‌های مستقیم خارجی کشور از مرز دو میلیارد دلار گذشته است و انتظار می رود با اعلام تدریجی آمار اعلامی و ثبت سرمایه های سرمایه گذاران خارجی در سه ماهه آخر سال جاری که ارزیابی آن تا پایان خردادماه سال 89 ادامه خواهد داشت، رقم ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور رکود غیرقابل پیش بینی 3 میلیارد دلار را بشکند.

علل موفقیت جذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص دلایل افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: بهبود رتبه فضای کسب و کار کشور، نهضت پروژه یابی و فرصت یابی طرحهای کشور، برگزاری همایشهای بین الملی سرمایه گذاری خارجی، تشکیل بانک اطلاعات سرمایه گذاری خارجی در کشور، نظارت مستمر بر طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای حل و فصل کردن مشکلات جاری و عدیده این طرحها از جمله مهمترین عوامل جهش در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور است.

چشم انداز آتی جذب سرمایه گذاری خارجی

علیشیری در ادامه به چشم اندازهای آتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: فهرست مشکلات ما از فهرست علل موفقیتها بیشتر است و این نکته نشان می دهد که چنانچه عزم ملی برای حل و فصل مسائل و مشکلات تشکیل سرمایه به وسیله بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد شود، ارزیابی های آتی بسیار روشن تر و افق ها گسترده تر خواهد بود.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور، مستلزم یک اقدام همه جانبه و یکپارچه حاکمیتی در تمام سطوح و همه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است و سازمان سرمایه گذاری صرفا حاوی نقش حداکثری تسهیل کننده و ائتلاف بخشی را بر عهده دارد.

ضعف ها و کاستی های موجود در مسیر راه سرمایه گذاری خارجی

به گفته علیشیری عدم مزیت و توجیه مالی طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور برای استفاده از این منابع، برخوردها و رفتارهای پیچیده و سلیقه ای با پدیده سرمایه گذاری در دستگاههای کشور، مشکلات موجود در قانون کار، قانون تجارت و آئین دادرسی تجاری، عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای همه جانبه موجود در نهادهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و خلاصه ضعف نهادی و تشکیلاتی سازمان سرمایه گذاری از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کندی گردش کار و نیل به چشم اندازهای مطلوب آتی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری تصریح کرد: اگرچه وزن هر یک از متغیرهای ذکر شده یکسان نیستند، اما در یک معادله زمانی خاص و برای یک پروژه خاص و حتی یک متغیر کم اثر هم مثل عدم صدور روادید یا عدم صدور مجوز اشتغال برای سرمایه گذاران تبدیل به یک معضل بزرگی می شود که برای حل و فصل آن باید انرژی زیاد را مصرف کنیم و به ناگزیر از ،اقدامات اساسی و کلان باز می مانیم.

حرکت کند 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برخی از طرحهای مشکل دار سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه های صنعت و معدن ، نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که به دلایل فنی متوقف شده است و یا به کندی جلو می رود.

علیشیری افزود: درخواست کرده ایم کارگروه ویژه ای زیر نظر مستقیم وزیر محترم نفت و وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل شود تا به مشکلات فنی و اجرایی این طرحها رسیدگی تا آنها از بلاتکلیفی رهایی یابند.

وی ابراز امیدواری کرد: طرحهای موصوف در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و گردشگری در ظرفیت یک ماه آینده تعیین تکلیف شده و به فاز جدی اجرایی وارد شوند.

وی همچنین وعده کرد: در یک نشست مستقل خبری با اصحاب رسانه به تفصیل در خصوص برنامه های اجرایی سازمان در سال آتی، نگرشهای راهبردی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، الزامات و بایدها، موانع و مشکلات موجود سخن بگوید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری خارجی در کشور یادآور شد: فضای کسب و کار کشور، ضعف دستگاه های اجرایی در تعریف طرحهای زیربنایی و توسعه ایی کشور برای استفاده از مزیتهای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فقدان ظرفیت فنی برای مذاکره و چانه زنی با سرمایه گذاران بالقوه خارجی از جمله مشکلات قابل ذکر است.