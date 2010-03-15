سال آینده زائد فروشان تهران ساماندهی می شوند

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر گفت: زائدفروشان منطقه اتابک وجعبه فروشان محدوده خاوران و کیانشهر در سال 89 ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور با بیان اینکه به تازگی تعاونی زائد فروشان مکاتبه‌ای با شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل داشته است اظهار داشت: طی این مکاتبه مقررشد تا با در نظر گرفتن زمینی در کیلومتر 17 جاده خاوران این زائدفروشان را به این مکان منتقل کنیم.

وی افزود: اقدامات اولیه این انتقال انجام شده که به زودی این بخش نیز ساماندهی می شود.

علیپور گفت: مساله دیگر جعبه‌فروشان خاوران و کیان شهر هستند که به گردنه تنباکویی واقع در منطقه 15 منتقل شده و تا حدودی ساماندهی شده اند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل تصریح کرد: با وجود اینکه ساماندهی جعبه فروشان جزو برنامه‌های سال 89 نیست، اما برای این بخش نیز برنامه هایی در نظرگرفته ایم که طی آن این مشاغل به تالاب بهرام یا همان شهرک صنعتی حضرت ولیعصر (عج) در محدوده منطقه 20 انتقال یابند.



