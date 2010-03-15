به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که در اواسط نیمه نخست دیدار روز یکشنبه تیمش برابر راه آهن و به دلیل برخورد با مجید باجلان به شدت مصدوم شد، امروز از پایش MRI گرفته تا میزان این مصدومیتش مشخص شود.

وی که پس از پایان آن دیدار با عصا ورزشگاه را ترک کرد، بسیار نگران بود که دچار پارگی رباط صلیبی نشده باشد اما پس از انجام آزمایش مشخص می شود، این مدافع دچار کشیدگی شدید عضلانی شده یا رباط صلیبی اش پاره شده است.

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت نهایی صلصالی گفت: ما هم منتظر پاسخ نهایی پزشکان هستیم تا از میزان مصدومیت این مدافع موثر تیم اطلاع پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: البته پیش از این بازی قصد داشتیم به صلصالی و 2، 3 بازیکن دیگر خود برای دیدار با شاهین بوشهر در مسابقات جام حذفی استراحت دهیم اما در مجموع این بازیکن به دلیل مصدومیت نمی تواند در بازی با شاهین تیم ذوب آهن را همراهی کند.