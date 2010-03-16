"دات کام" 25 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 15 مارچ 2010 اینترنت بیست و پنجمین سالگرد رویداد مهمی را گرامی خواهد داشت، تاریخی که اولین دامنه com. تاریخ جهان در آن به ثبت رسیده است.

شرکت رایانه ای Symbolics در سال 1985 و در حدود یک ماه قبل از شرکت BBN اولین دامنه com. را به ثبت رساند. این دامنه که خلاصه واژه Commercial (تجاری) است در ابتدا برای استفاده در مفاهیم تجاری کاندیدا شده بود اما به هر حال امروزه به عنوان دنباله آدرسهای اینترنتی در هر نوع وب سایتی در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

از زمانی که شرکت Symbolics برای اولین بار قدم به جهان اینترنت گذاشت شاهد شکوفایی آن در بخشهای داخلی زندگی روزمره انسانها از فعالیتهای شخصی گرفته تا کار و سپری کردن اوقات فراغت، بوده است. بر اساس تخمین این شرکت از آن سال تا به کنون در حدود 200 میلیون com. به ثبت رسیده اند.

این شرکت علاوه بر اینکه اولین دامنه com. را در تاریخ جهان به نام خود به ثبت رسانده است قدیمی ترین دامنه فعال جهان نیز به شمار می رود. Symbolics طی همکاری با شرکت امنیتی Verisign قصد دارد به مناسبت سالگرد تولد اولین دامنه com. در جهان برنامه ای یکساله را به منظور بزرگداشت این رویداد اجرا کند.

این مراسم از رویدادهایی از قبیل برگزاری همایش برای گفتگو در رابطه با تاثیرات سیاسی اقتصادی و اجتماعی در واشنگتن برخوردار خواهد بود و در ادامه در ماه می سال جاری جشنی به منظور قدردانی از 25 شخص و شرکت که استفاده از این دامنه را امکان پذیر ساخته اند برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش بی بی سی، مدیران شرکتهای آمازون، اپل، مایکروسافت و دیگر شرکتهای بزرگ جهان در میان لیست 25 عنوانی این مراسم قرار دارند. شرکت Verisign در عین حال چهار جایزه 75 هزار دلاری را به عنوان هزینه تحقیقات به افرادی که در ساخت 25 سال آینده این دامنه نقش خواهند داشت اهدا خواهد کرد.