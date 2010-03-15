اجرای طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح در راستای اجرای هر چه بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت، از روز شنبه در فارس آغازشده است.

وی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن با اجرای این طرح، سیاستها و تصمیمهای مهمی را برای حمایت از تولید ملی با کمک تشکلها برای تمام واحدهای صنعتی در آینده اتخاذ خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح باید همه واحدهای صنعتی با مراجعه به وبگاه اینترنتی وزارت صنایع و معادن به آدرس www.mim.gov.ir یاamar.mim.gov.ir اطلاعات مورد نیاز را وارد این سامانه کنند، گفت: در سامانه تدوین شده فرمهای اطلاعات مورد نیاز واحدهای صنعتی به همراه راهنمایی تکمیل، دستور العمل ها و نمونه فرم‌های تکمیل شده نیز قابل مشاهده است.

همت افزود: پس از جمع آوری اطلاعات داده های واحد های صنعتی از 22 اسفندماه 1388 تا پایان فروردین ماه 1389، کارشناسان وزارت صنایع و معادن از همه واحد های صنعتی ثبت شده در سامانه جمع آوری آمار و اطلاعات که قبلا از وزارتخانه مجوز گرفته اند، بازدید حضوری خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اینکه بر اساس ابلاغیه کارگروه اجرایی طرح تحول اقتصادی، مرکز آمار ایران موظف به ارایه"کد یکتا" به همه کارگاه های صنعتی شده، تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن در پایان اجرای این طرح بر اساس کد یکتا ،"شناسه صنعتی" را نیز برای واحد های ثبت نام شده در این سامانه صادر خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی این طرح شامل تمام واحدهای فعال صنعتی اعم از دارندگان پروانه های بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی یا کارت شناسایی از وزارت صنایع و معادن است، تاکید کرد: از سال آینده ارایه هرگونه خدمات دولتی به واحدهای صنعتی اعم از تعیین تعرفه های برق، آب و مصارف سوختی یا ارایه هر گونه تسهیلات بانکی و سایر موارد مشابه بر اساس شناسه صنعتی خواهد بود.

همت با اشاره به انرژی‌بر بودن بعضی صنایع، از واحدهای صنعتی فاقد هر گونه مجوز در حوزه های ریخته گری، آجرپزی و شیشه نیز خواست جهت برنامه ریزی دقیقتر در اجرای طرح تحول، در این سامانه ثبت نام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه ثبت نام از واحدهای معدنی نیز در پایان اجرای این طرح انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: ثبت نام در این سامانه هیچ تعهدی برای ارائه پروانه بهره برداری به واحدهای فاقد مجوز نخواهد بود.

وی اضافه کرد: برای سهولت در اجرای این طرح در شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شهرکهای صنعتی، بزرگ شیراز، آب باریک ، آباده، لار و اقلید امکاناتی نظیر یک دستگاه رایانه متصل به اینترنت در نظر گرفته شده وکارشناس این شرکت نیز آماده پاسخگویی برای راهنمایی و توجیه واحد های صنعتی برای تکمیل پرسشنامه هستند.