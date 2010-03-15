خلیل آباد به شبکه جهانی جامعه ایمن پیوست

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،محمد علی مهدی نژاد ظهر دوشنبه در مراسم پیوستن این شهرستان به شبکه جهانی جامعه ایمن با بیان اینکه پیوستن خلیل آباد به این شبکه مشوق خوبی برای مدیران شهرستان است، گفت: شهر خلیل آباد یکصد و ششمین شهر جهانی است که به جامعه ایمن پیوسته است.

فرماندار خلیل آباد افزود: پیش از این شهرهای کاشمر، ارسنجان، بردسکن و منطقه 22 تهران نیز به جامعه جهانی ایمن پیوسته اند و پس از خلیل آباد، شهر نیریز به عنوان ششمین شهر کشور به این جامعه ملحق خواهد شد.

مهدی نژاد اتحاد و همدلی مسوولان و مردم را از جمله عوامل موثر برای پیوستن به جامعه ایمن ذکر کرد و افزود: فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و تاکید رییس جمهوری مبنی بر اینکه ما می توانیم و باید خود را باور داشته باشیم ما را به آنچه که مد نظر داشتیم، رسانده است.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به اینکه پیوستن شهری کوچک همچون خلیل آباد به جامعه ایمن با وجود امکانات محدود، کار بزرگی است که با همت و همکاری مسوولان به انجام رسیده است، گفت: مسوولان باید با آموزش های مداوم برای کاهش سوانح و حوادث بسترهای لازم را بهتر و بیشتر از گذشته فراهم نمایند.

مهدی نژاد با تاکید بر اینکه باید روزی برسد که همه ما از بعد اخلاقی، فضیلتی و امنیتی به مدارج بالاتر برسیم، افزود: داشتن روحیه سالم همراه با تقوی الهی برای رسیدن به اهداف مورد نظر ضروری است.

در ابتدای این جلسه شهردار و مدیر شبکه بهداشتی و درمان گزارشی از فعالیتهای کمیته جامعه ایمنی ارایه کردند.

حجت الاسلام غفاری امام جمعه خلیل آباد نیز با تبریک پیوستن این شهرستان به جامعه ایمن گفت: جامعه ایمن جامعه ای است که در هر حال نصیحت گر و خیرخواه مردم باشد و به همه ابعاد عقیدتی، امنیتی و معشیتی مردم در راستای دستورات نظام اسلامی توجه کند

