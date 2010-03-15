صهیونیستهای تروریست برای شرکت در کنفرانس تروریسم وارد ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "اشکنازی" اولین مقام بلند پایه ارتش رژیم صهیونیستی است که از سال 2005 تا کنون به ترکیه سفر می کند.

اشکنازی در مراسم ضیافت شام نمایندگان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در آنکارا نیز شرکت خواهد کرد.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس در ماه ژانویه سال جاری میلادی نیز با هدف کاهش تنشها میان تل آویو و آنکارا به ترکیه سفر کرده بود.

ترکیه و رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته روابط پرتنشی را با یکدیگر داشتند و تل آویو تلاش فراوانی را برای از میان بردن این تنشها انجام دادند.