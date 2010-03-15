  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

صهیونیستهای تروریست برای شرکت در کنفرانس تروریسم وارد ترکیه شدند

صهیونیستهای تروریست برای شرکت در کنفرانس تروریسم وارد ترکیه شدند

وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس تروریسم و همکاری بین المللی وارد ترکیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "اشکنازی" اولین مقام بلند پایه ارتش رژیم صهیونیستی است که از سال 2005 تا کنون به ترکیه سفر می کند.

اشکنازی در مراسم ضیافت شام نمایندگان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در آنکارا نیز شرکت خواهد کرد.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس در ماه ژانویه سال جاری میلادی نیز با هدف کاهش تنشها میان تل آویو و آنکارا به ترکیه سفر کرده بود.

ترکیه و رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته روابط پرتنشی را با یکدیگر داشتند و تل آویو تلاش فراوانی را برای از میان بردن این تنشها انجام دادند.

کد مطلب 1052262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها