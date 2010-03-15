10اثر به بخش مسابقه دانشجویان غیر تئاتری جشنواره تئاتر دانشگاهی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ازروابط ‌عمومی تئاتر دانشگاهی مهدی‌مکاری، محمود‌صابری و مهدی‌افشار قهرمانی از 49 اثری که از تهران برای بازبینی در این‌ بخش پذیرفته شده‌بودند 10 نمایش را برای شرکت در بخش نهایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی معرفی ‌کردند.

آثار انتخاب‌ شده ‌عبارتند از: نمایش" جغرافیای تن" به کارگردانی امیرضا زارعی و نویسندگی ابراهیم پشت کوهی از دانشگاه علمی‌کاربردی تهرانع نمایش"ایران" به کارگردانی صدیقه فرزانه جوان و نویسندگی حسن باستانی از دانشگاه علوم حقیقات، نمایش"ترس ونکبت رایش سوم" به کارگردانی سجاد حسینی از دانشگاه علم وصنعت، نمایش"شکارگاه" به نویسندگی و کارگردانی آتوسا قاضی از دانشگاه صنعتی شریف، نمایش "مکبث" به کارگردانی فرزاد امینیاز دانشگاه آزاد تهران مرکز.

همچنین نمایشهای "همیشه همه چیز یک‌جور نیست" به کارگردانی فتح‌الله نیازی ونویسندگی محسن عظیمی از دانشگاه آزاد هنرومعماری،"لابیرنت" به کارگردانی مهدی اگاهی ونویسندگی فرناندو آرابال از دانشگاه صنعتی شریف، "غروب روزهای آخر پائیز" نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی کریم‌لک زاده از دانشکده صدا وسیما، "ناتان وتبیلت" نوشته برمنچ به کارگردانی کورش اسدیان کیانی از دانشگاه آزاد رودهن و نمایش "سه ساعت بین دوپرواز" به کارگردانی اکرم یوسفی ونویسندگی اسکات فیتز از دانشگاه علمی‌کاربردی به طور مشروط دراین بخش پذیرفته شدند.

به آثار فوق نمایش‌های برگزیده جشنواره ‌منطقه ای نیز افزوده خواهد شد تا در بخش نهایی جشنواره تئاتر دانشجویان غیر تئاتری به رقابت بپردازند. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت 89 در تهران برگزار می شود.