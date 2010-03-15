آمادگی خراسان رضوی در جذب بودجه دو هزار میلیارد ریالی زیارت

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، محمود صلاحی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: از چهار ماه قبل از تصویب این بودجه در مجلس از کلیه بخش ها برنامه گرفته شده است .

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اختصاص این بودجه به استان در مراحل زیاد از جمله در شورای استانها ،هیئت دولت بررسی ، تصویب و امروز نیز از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد ودر صورت قانونی شدن آن به طور کامل اختصاص می یابد.

وی افزود : استان خراسان رضوی زمینه جذب بیش از اینها را برای خدمت به زائران دارد و از سال آینده فصل به فصل این بودجه در مسیر تعیین شده و با هدف ارتقای خدمات به زائران استفاده می شود.

وی اظهار داشت: هیچ مشکلی در مسیر تخصیص بودجه به استان وجود ندارد.