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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۱۸

صلاحی خبر داد:

آمادگی خراسان رضوی در جذب بودجه دو هزار میلیارد ریالی زیارت

آمادگی خراسان رضوی در جذب بودجه دو هزار میلیارد ریالی زیارت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: با برنامه ریزی های همه جانبه در خراسان رضوی برای جذب و هزینه بودجه دو هزار میلیارد ریالی زیارت در سال 89 آماده هستیم.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، محمود صلاحی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: از چهار ماه قبل از تصویب این بودجه در مجلس از کلیه بخش ها برنامه گرفته شده است .

 استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اختصاص این بودجه به استان در مراحل  زیاد از جمله در شورای استانها ،هیئت دولت بررسی ، تصویب و امروز نیز از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد ودر صورت قانونی شدن آن به طور کامل اختصاص می یابد.

وی افزود : استان خراسان رضوی زمینه جذب بیش از اینها را برای خدمت به زائران دارد و از سال آینده فصل به فصل این بودجه در مسیر تعیین شده و با هدف ارتقای خدمات به زائران استفاده می شود.

وی اظهار داشت: هیچ مشکلی در مسیر تخصیص بودجه به استان وجود ندارد.

کد مطلب 1052266

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