ائتلاف دولت قانون از نامزدی طالبانی برای ریاست جمهوری عراق حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی العسگری یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در گفتگو با روزنامه المدی چاپ عراق اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون گفتگو با برخی از گروههای اصلی به ویژه ائتلاف کردستان عراق برای تشکیل دولت آینده این کشور را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ائتلاف دولت قانون از نامزدی جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی ریاست جمهوری حمایت می کند.
این در حالی است که "فؤاد حسین" مسئول دفتر رئیس منطقه کردستان عراق در سخنانی ضد و نقیض اظهار داشت که اکنون زمان برای گفتگو درباره ائتلاف های سیاسی با گروه های عراقی زود است و تشکیل ائتلافهای جدید در گروی روشن شدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی است و تاکنون توافقی میان احزاب کرد با دیگر گروه های عراقی برای تشکیل ائتلافهای سیاسی صورت نگرفته است.
نظر شما