ائتلاف دولت قانون از نامزدی طالبانی برای ریاست جمهوری عراق حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی العسگری یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در گفتگو با روزنامه المدی چاپ عراق اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون گفتگو با برخی از گروههای اصلی به ویژه ائتلاف کردستان عراق برای تشکیل دولت آینده این کشور را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ائتلاف دولت قانون از نامزدی جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهن ی کردستان برای تصدی ریاست جمهوری حمایت می کند.