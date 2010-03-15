به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف هندوستان، کاپیل سیبال وزیر توسعه منابع انسانی از شورای ملی ترویج زبان اردو خواست کرد که حوزه خود را وسیع‌تر کرده و گامی در راستای ترویج هنر خوشنویسی و معماری اسلامی که به‌شدت محبوب است بردارد.

براساس درخواست سیبال، عالی ترین سازمان کشور برای ترویج زبان اروپا درحال تشکیل کارشناسانی است تا بتوانند چشم‌انداز تازه‌ای برای این شورا تعریف کنند که این چشم‌انداز ترویج خوشنویسی و معماری اسلامی را نیز دربرگیرد.

خوشنویسی به طور سنتی بخش مهمی از هنر اسلامی را تشکیل داده است چرا که بسیاری آن را راهی برای حفظ آموزه های قرآن می‌دانند. این نوع هنر برای تزئین کتیبه‌هایی کاربرد داشته است که برای تزئین روی دیوارها و سقفهای مساجد مورد استفاده قرار می‌گیرد.



معماری اسلامی نیز الهام بخش برخی از مشهورترین و محبوب ترین بناهای هندوستان چون تاج محل، قلعه آگره، و قلعه سرخ در دهلی بوده است.

هم خطاطی و هم معماری اسلامی همچنان در غرب آسیا و شمال افریقا محبوب بوده‌اند اما این هنر را امروز خانواده‌های معدودی در اختیار دارند.

معماری اسلامی امروز برای ساخت مساجد به کار می‌رود و خوشنویسی برای تزئین دیوارها کاربرد دارد.



وزرات توسعه منابع انسانی همچنین از دریافت اعتراضهایی طی سالهای گذشته مبنی بر فقدان واحدهای درسی خوشنویسی و معماری اسلامی در نظام آموزشی این کشور خبر داده است.