هدفمندی یارانه ها به شیوه مصوب اقتصاد ملی را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع عده ای از دانشجویان دانشگاه تهران با انتقاد از طرح یارانه های دولت و مجلس گفت: جای قدردانی است که دولت و مجلس دلسوز مردم بوده و زحمات زیادی را در راه اجرای این طرح متحمل شده اند، با این وجود نمی توان از نواقص موجود در قانون یارانه ها انتقاد نکرد آنها به جای آنکه از پولهای تورمی در جامعه بکاهند بر روی میزان افزایش این پولها در جامعه دچار اختلاف شده اند.

رضایی خاطر نشان کرد: باید به مردم پول های درآمدی داد نه پول های تورمی. پول های تورمی چه 20 هزار چه 40 هزار، هر دو از یک قماش بوده و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد، اقتصاد ملی را ضعیف کرده و در نتیجه در سال های آتی بار دیگر، باید این طرح را تغییر داد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه " مجلس و دولت یارانه ها را هدفمند نکرده اند بلکه روش توزیع و تقسیم آنها را تغییر داده اند" اظهار داشت : قبلا یارانه ها غیر مستقیم بود اما با قانون جدید نقدی و مستقیم شده و به همین خاطر بخشی از یارانه ها در اثر تورم دود شده و به هوا می روند.



وی افزود : اگر بجای پول های تورمی که به بازار وارد می شود کار و شغل برای جوانان ایجاد شود و تولید رونق پیدا کند، یا آنکه هزینه های سلامت و تهیه مسکن برای مردم را دولت تامین کند، می توان گفت که یارانه ها هدفمند شده اند.



رضایی اضافه کرد: در طرح هدفمند کردن یارانه ها باید از نظرات اقتصاد دانان، کار آفرینان و کارشناسان استفاده و مدیریت اقتصاد کشور را به اهل آن واگذار کرد.



وی با اشاره به اینکه "پولهای تورمی، بیکاری را افزایش و تورم را بالا می برد در حالیکه پول های در آمدی بیکاری را کاهش داده و تورم را پایین می آورد" یادآور شد: پول های تورمی تولید داخلی را ضعیف و واردات را افزایش می دهد که این نوعی یارانه به تجار و مردم خارجی است، در حالیکه پول های درآمدی تولید داخلی را افزایش و صادرات را بالا می برد و این یارانه دادن به مردم خودمان و اقتصاد ملی خواهد بود .



وی که دارای مدرک دکترای اقتصاد است ، نسبت به هر نوع شتابزدگی در اجرای یارانه ها هشدار داد و افزود: برخی از نگرانی های دولت در اجرای این طرح و نگرانی نمایندگان محترم مردم در میزان یارانه ها دارای اهمیت است اما این مسئله را باید بدون شتابزدگی و با کمک صاحب نظران پرورش داد و سپس اجرا نمود .



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: در اجرای این طرح همه باید با تفکر همکاری و تعاون، دولت را یاری رسانند نه اینکه عده ای بخواهند به هدفمند کردن یارانه ها جنبه سیاسی ببخشند.