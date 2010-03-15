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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

آزادراه قزوین – رشت با حضور احمدی نژاد افتتاح شد

آزادراه قزوین – رشت با حضور احمدی نژاد افتتاح شد

آزاد راه قزوین - رشت با حضور رئیس جمهور مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور در محل احداث پروژه آزاد راه قزوین – رشت این آزادراه را به عنوان اولین آزادراهی که از دل کوه های البرز می گذرد و با هدف تقویت محور تهران – رشت – انزلی که جزیی از مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب است ، افتتاح کرد.

عملیات اجرایی این پروژه درپی سفر مقام معظم رهبری در سال 1380 به استان گیلان شروع شده است .

این آزاد راه دارای 10 دستگاه تونل به طول 5/5 کیلومتر ، 30 دستگاه پل بزرگ و 440 دستگاه پل کوچک می باشد . طول آن 127 کیلومتر و 400 میلیارد تومان هزینه داشته است.

با راه اندازی این آزاد راه حدود 45 دقیقه در زمان صرفه جویی می شود و همچنین کاهش تصادفات جاده ای را به دنبال خواهد داشت.


 
 
 

کد مطلب 1052275

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