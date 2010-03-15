آزادراه قزوین – رشت با حضور احمدی نژاد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور در محل احداث پروژه آزاد راه قزوین – رشت این آزادراه را به عنوان اولین آزادراهی که از دل کوه های البرز می گذرد و با هدف تقویت محور تهران – رشت – انزلی که جزیی از مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب است ، افتتاح کرد.



عملیات اجرایی این پروژه درپی سفر مقام معظم رهبری در سال 1380 به استان گیلان شروع شده است .



این آزاد راه دارای 10 دستگاه تونل به طول 5/5 کیلومتر ، 30 دستگاه پل بزرگ و 440 دستگاه پل کوچک می باشد . طول آن 127 کیلومتر و 400 میلیارد تومان هزینه داشته است.



با راه اندازی این آزاد راه حدود 45 دقیقه در زمان صرفه جویی می شود و همچنین کاهش تصادفات جاده ای را به دنبال خواهد داشت.







