شهرک سازی؛ عامل تداوم تنش در روابط واشنگتن و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به گزارش رسانه ها درباره سردی روابط میان تل آویو و واشنگتن و بحران جدید در روابط این دو کشور اظهار داشت : در برابر واکنش مقامهای آمریکایی درباره ساخت هزار و 600 واحد مسکونی در بیت المقدس نباید عکس العمل تندی نشان داد و باید آرامش خود را حفظ کنیم.

"دیوید آکسلرود" مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت : ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس یک توهین آشکار بود و این اقدام تضعیف کننده هرگونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش بود.

همچنین اعلام ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس خشم بسیاری از مقامهای آمریکایی از جمله "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه و "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخته و با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است.

چنانچه وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با انتقاد شدید از تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره ساخت شهرکهای جدید در زمان حضور بایدن در فلسطین اشغالی، آن را به منزله توهین به واشنگتن دانست.

درحالی که آمریکا بارها خواستار توقف شهرکها در کرانه باختری شده است، معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده که این اقدام مانعی برای از سرگیری مذاکرات سازش نیست و مقامهای این رژیم همچنان بر توسعه شهرکها تاکید می کنند.