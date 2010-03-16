"سلام برعشق" 75 سینما دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از روز 26 اسفند ماه در سینماهای عصرجدید، آزادی، اریکه ایرانیان، جوان، پردیس ملت، پردیس زندگی، ایران، میلاد، بهمن، مرکزی، پارس، حافظ، ماندانا، گلریز، جی، آسمان ابی، دهکده، بهاران، شاهد، فرهنگسرای بهمن و... تهران به روی پرده می‌رود. همچنین به طور همزمان در شهرهایی چون مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و... نیز اکران عمومی می شود. پخش این فیلم برعهده پویا فیلم است.

در فیلم "سلام بر عشق" امین حیایی، نیکی کریمی، الناز شاکردوست، آتیلا پسیانی، احمد پورمخبر، رضا آشتیانی، کامران تفتی، مختاز سائقی، ملکه رنجبر، انوشیروان نعیمی و... نقش کردند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کنندگان: عبدالله علیخانی، حسین فرح‌بخش، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، نویسنده فیلمنامه: حسن انصاریان، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، صدابردارهمزمان: بابک اخوان، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی،عکاس: اکبر اصفهانی، مدیر برنامه‌ریزی: محمد آهنگرانی، مدیر تولید: حسین فرح‌بخش، روابط عمومی: فرامرز روشنایی، محصول: موسسه سینمایی پویافیلم.