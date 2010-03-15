وضعیت نیکبخت امروز مشخص می شود/ امیدواری برای بخشش کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در مورد وضعیت تیم فوتبال استیل آذین اظهار داشت: پس از شکست برابر تراکتورسازی سعی کردیم از لحاظ روحی و روانی بازیکنان را به وضعیت مطلوب برسانیم تا با فراموشی این شکست، آنها به موفقیت در بازی‌های آینده فکر کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته حرکت ناپسند برخی از تماشاگر نماها در تبریز نباید فراموش شود زیرا دروازه بان ما 90 دقیقه به خاطر لیزر انداختن از جانب آنها، با اضطراب بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در ادامه در مورد وضعیت نیکبخت واحدی تصریح کرد: مسایلی بوجود آمده که قصد داریم در خانواده خودمان آن را حل کنیم زیرا نیاز به جنجال و حاشیه نداریم. نیکبخت امروز(دوشنبه) به باشگاه می رود و با مسئولان گفتگو می کند. من هیچ وقت با بازیکنی مشکل نداشتم وهمیشه بهترین‌ها را به زمین می فرستم.

استیل در پایان گفت: برای رسیدن به هدفمان امیدوارم کریمی را در بازی برابر سپاهان داشته باشیم، همیشه گفته ام که مثلث کعبی، مهدوی کیا و کریمی در کنار سایر بازیکنان جویای نام و بزرگ استیل آذین مقاومت هر خط دفاعی را ازبین می برد.