چهارشنبه سوزی با چاشنی حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، سال 88 در نقطه پایان است و مثل هر سال و همانند روال چندین ساله، جشن "چهارشنبه سوزی" در کار تکرار. مراسم چهار شنبه پایان سال یکی از سنتهایی است که سالها پیش با برگزاری جشن خانوادگی، مراسم پریدن از آتش و قاشق زنی، شال اندازی، خوردن آجیل مشگل گشا، آش مخصوص این روز و کوزه شکنی برگزار می شد و امروز محدود می شود به صدای چند ثانیه یکبار ترقه و نارنجک، به صدای ترسیدن مردم و خنده هایی از سر تمسخر و هیجان، به سفیر صدای انفجار و آمارهای ریز و درشت مصدومان، سوختگی و قطع عضو...

تمام شوق این مراسم انداختن دستمال به خانه همسایه و انتظار گرفتن عیدی و آجیل بود اما امروز ساختمان هرقدر بلندتر، صحنه مناسبتری برای مسابقه و خود نمایی، صداها هر قدر مهیبتر و آتش هر قدرعظیمترخوشایندتر و دست آخر لذتی که به لیست بلند بالایی از مصدومان و مجروحان بیمارستانی ختم می شود.

آمار دو هزار مصدوم در طول برگزاری سالانه این به اصطلاح جشن نه تنها نشانی از حفظ این آیین ندارد بلکه زمینه فراموشی و زشتی آن را نیز فراهم می کند. به منظور بررسی وقایع، آمار و ارقام تلخ این روز با جمعی از مسئولان به گفتگو نشستیم و سری به آرشیو اخبار قربانیان این مراسم حادثه ساز زدیم.

لزوم فرهنگسازی در چهارشنبه پایان سال

سردار محسن بیگی رئیس پلیس پیشگیری در باره منشاء بروز این ناهنجاریها در این روز می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر جامعه به جای اینکه از این روز به عنوان فضایی برای آسایش، آرامش و نظافت استفاده کند با روشهای اشتباه برخی چهارشنبه آخر سال را به محیطی ناامن و پرخطر برای خود و دیگران تبدیل کرده است.

بیگی ادامه داد: اگر مراسم چهارشنبه آخر سال به درستی معرفی شود دیگر تهدیدی برای جامعه محسوب نمی شود چرا که پلیس هیچگاه خواهان ایجاد فضای امنیتی در این روز نبوده و تنها از حوادث ناشی از شادمانیهای کاذب و حرکات خطرآفرین جلوگیری کرده است.

2 هزار مصدوم؛ هدیه چهارشنبه سال 87

سرپرست اداره پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی وزارت بهداشت با اشاره به مراجعه یک هزار و 817 مصدوم حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال به بیمارستانهای سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته اینچنین می گوید: گروه سنی جوان و نوجوان همه ساله بیشترین قشر آسیب‌پذیر در این نوع حوادث بودند.



مرشیانه حدادی با بیان این که مراسم شب چهارشنبه آخر سال امروزه شکل سنتی خود را از دست داده و به بازیهای خطرناک با مواد منفجره و محترقه تبدیل شده گفت:سال گذشته شهر تهران با 4/27 درصد مصدومین بیشترین مراجعه کننده بیمارستانی این حوادث را به خود اختصاص داد.

وی با بیان این که بیش از90 درصد حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال گذشته در مناطق شهری رخ داد و کوچه و خیابان بیشترین مکان وقوع حوادث بودند افزود: گروه سنی 15 تا 19 سال با 8/25 درصد و گروه سنی 20 تا 25 سال با 5/20 درصد در مجموع 46 درصد حوادث را به خود اختصاص دادند و بیش از 42 درصد آسیب دیدگان در این حوادث دانش آموز بودند.

حدادی 60 درصد آسیبهای وارده را ناشی از خرید وسایل محترقه از دستفروشان اعلام کرد و گفت: سال گذشته 7/59 درصد مصدومین حین بازی با ماده محترقه، 9/17 درصد حین گذر، 2/5 درصد حین تماشا، 2/1 درصد حین انجام وظیفه و 3/1 درصد در حال تهیه و ساخت این مواد دچار آسیب شدند.

وی گفت: در سال 87 مشابه سه سال گذشته دستها با 43 درصد بیشترین ناحیه آسیب دیده بود و پس از آن چشم با 24 درصد در رتبه بعدی بیشترین عضو آسیب دیده قرار داشت.

شوک ناشی از صدا احتمال سکته مغزی را تقویت می کند

شاید از نگاه نوجوانان علاقهمند به هیجان این آیین آن هم در صورتی امروزی جذابیتی خاص داشته باشند اما حادثه خاطره ای تلخ به قیمت اندکی شیطنت را بر جای می گذارد. مجید ابهری، کارشناس علوم رفتاری در این خصوص گفت: شوکهای ناشی از صداهای مهیب آتش بازی بر مغز و اعصاب اثر سوء می گذارد به طوری که حتی تا 6 ماه ممکن است باعث سکته مغزی شود.

این کارشناس علوم رفتاری افزود: در بعضی از محلات برخی از جوانان و نوجوانان برای خودنمایی و ارضای حس خود بزرگ بینی کپسول گاز یا ظروف خالی پرشده با هوا را به میان آتش می اندازند که این کار باعث پرتاب ترکشهایی برنده و تیزتر از تیغ می شود.

وی با بیان اینکه اجرای این آیین ملی در کشور تاوان سنگینی دربر دارد افزود: خروج ارز و سرمایه از کشور برای وارد کردن مواد خطرناک و غیر استاندارد آتش بازی و ‌روشن کردن آتش در خیابانها و لطمه به آسفالت و سنگهای معابر نیز از طرف دیگر از تبعات منفی این روز است.

پلیس 80 هزار نارنجک کشف کرد

در روزهای پایانی سال جاری پلیس تلاش گستره ای به منظورجمع آوری مواد محترقه قاچاق و با هدف کاهش آسیب انجام داده تا زمینه استفاده مواد بی خطر را فراهم کند.



سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به این اقدامات گفت: بیش از 80 هزار عدد نارنجک دست ساز کشف و ضبط شده و این موضوع حکایت از کنترل و نظارت دقیق پلیس بر افراد متخلف دارد.

روند افزایش تعداد مصدمان نیاز به بررسی و تحلیل دارد

رئیس اورژانس تهران با ارائه آماری مقایسه ای از آنچه در چهارشنبه آخرسال سه سال گذشته گفت: در سال 85، 81 مورد، در سال 86، 35 مورد و در سال 87، حدود 70 مورد مأموریت انجام شده که این آماررو به رشد نیاز به تحلیل دارد.

به طور کلی و استناد به اعلام رئیس ستاد عملیات بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوادث چهارشنبه آخر سال 87 تا ساعت 22 شب این جشن در کل کشور139 مصدوم برجای گذاشت.



تنها یکروز با برپایی جشن چهار شنبه آخر سال فاصله داریم، گروه اندکی از چند روز پیش با انواع موادی که صداهایی مهیب تولید می کنند به پیشواز این روز رفته اند در حالی که بسیاری از شهروندان نگرانی و ترسی بزرگ در دل می پرورانند. با این حال همچنان خاطرات تلخ سال گذشته، گزارشهای انواع سوختگی از صداوسیما و ندامتهای بی ثمر در بی تفاوتی و غفلت کسانی حاصل می شود که شاید هیچگاه راهی برای بازگشت نداشته باشند.