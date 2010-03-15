ساخت 60 دستگاه آبرو در محورهای روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان افزود: خاکبرداری بیش از ۵۵ کیلومتر ، احداث دیوار حائل بیش از ۳۲۰ متر از دیگر اقدامات این نهاد در محورهای روستایی استان است.

وی اظهار داشت: اجرای ۱۳۲ کیلومتر زیر اساس و ۱۲۴ کیلومتر اساس نیز از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری در سطح محورهای روستایی استان است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر با توجه به نگاه دولت به توسعه روستاها و در راستای شعار عدالت محوری و محرومیت زدایی اقدامات مؤثری در زمینه احداث و بهسازی راههای روستایی در استان انجام گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران بیان داشت: راه روستایی به عنوان قسمتی از توسعه روستایی ، یکی از فعالیت ها و وظایف اداره کل راه و ترابری استان را تشکیل می دهد.

به گفته وی، این فعالیت ها شامل احداث و آسفالت و نگهداری راه های روستایی اعم از ترمیم و لکه گیری آسفالت ، خط کشی راه های آسفالته ، نصب علائم ، شانه سازی و پاکسازی حریم راههای روستایی است.

مازندران هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی دارد.





