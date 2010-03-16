موفقیت فارسیت در دستیابی به دانش "نان آزبست"/ تحقق حذف آزبست از صنعت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با بررسی وضعیت فعالیت کارخانه فارسیت بر ضرورت اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف آزبست از مراحل تولید کارخانجات مختلف در این حوزه تاکید کرد که در واکنش به این گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شرکت فارسیت دورود با دعوت خبرنگاران به برخی ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ گفتند.

مدیرعامل کارخانه فارسیت دورود و دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور در این رابطه به اشاره به تاریخچه استفاده از الیاف آزبست در دنیا، عنوان کرد: آزبست یک ماده معدنی طبیعی با قدمت چند هزار ساله است که برای اولین بار در ایتالیا بر اثر فعالیت آتشفشانها کشف شد و بعدها به دلیل مقاومت بالا و ترکیب مناسب با سیمان کاربرد مناسبی در صنعت پیدا کرد.

مجید خاموردی با اشاره به اینکه آزبست در تلقی عامه همان "پنبه نسوز" یا "پنبه کوهی" است، یادآور شد: بعد از ورود آزبست به حوزه صنعت بیش از 130 صنعت مختلف از این ماده در سراسر دنیا استفاده کردند.

ممنوعیت ورود آزبست آبی و قهوه ای به کشور

وی با اشاره به وجود سه نوع آزبست آبی، قهوه ای و سفید در دنیا، خاطر نشان کرد: بعد از مدتها استفاده از آزبست در صنعت دنیا به این نتیجه رسید که استفاده از آزبست آبی و قهوه ای در یک مدت زمان 15 تا 20 ساله موجب ایجاد سرطانهای مختلف می شود که بعد از این نتیجه گیری استفاده از این دو نوع آزبست در دنیا رو کاهش گذاشت.

دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور با بیان اینکه ورود آزبست آبی و قهوه ای به ایران نیز از سال 69 به طور کامل ممنوع شد، افزود: تا قبل از سال 69 در برخی صنایع از این ترکیبات استفاده می شده است.

خاموردی با اشاره به ورود آزبست سفید به کشور، افزود: بعد از ممنوع شدن ورود آزبست های آبی و قهوه ای آزبست سفید همچنان به کشور وارد و از این ماده در صنایع مختلف از جمله تولید ورق های موجدار و صاف، لوله های فاضلاب و آب، لنت ترمز و ... استفاده می شد.

50 کارخانه کشور از آزبست سفید استفاده می کنند

وی با اشاره به بررسی های مختلف توسط سازمان بهداشت جهانی در این زمینه، عنوان کرد: این سازمان در کنفرانس های مختلف طی سالهای 2006 تا 2010 در این زمینه هنوز به نتیجه قطعی در مورد خطرناک بودن آزبست سفید نرسیده است.

مدیرعامل کارخانه فارسیت دورود و دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور خاطر نشان کرد: این در حالی است که هم اکنون بیش از 11 کارخانه بزرگ و 38 کارخانه کوچک در کشور از الیاف آزبست سفید استفاده می کنند.

خاموردی با اشاره به اینکه از چند سال پیش استفاده از آزبست در صنایع بزرگ لنت سازی متوقف شده است، ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در برخی کارخانجات کوچک لنت سازی همچنان از آزبست استفاده می شود.

ابهامات در مورد مصوبه هیئت وزیران و نامه به رئیس جمهوری

وی با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در زمینه توقف استفاده از آزبست، ادامه داد: 10 سال پیش هیئت وزیران در مصوبه ای از صنایع خواست که ظرف مدت زمان هفت سال به تدریج مصرف آزبست را در خطوط تولید خود کم و بعد از پایان این مهلت متوقف کنند.

مدیرعامل کارخانه فارسیت دورود با اشاره به برخی ابهامات در مصوبه هیئت وزیران، گفت: در این مصوبه مشخص نیست که منظور از حذف آزبست کدام نوع از این ماده معدنی است.

محصولات کارخانه فارسیت دورود

وی یادآور شد: در این راستا انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور با ارائه درخواستی به ریاست جمهوری خواستار بررسی مجدد این موضوع شد.

دستور رئیس جمهوری: فعلا هیچ کارخانه ای تعطیل نشود

خاموردی ادامه داد: با توجه به تسلیم این درخواست، رئیس جمهوری دستور دادند که فعلا هیچ کارخانه ای تعطیل نشود تا بررسی نهایی در کمیته ای متشکل از سازمان محیط زیست، وزارت صنایع، وزارت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات ساختمان و انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور انجام و تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود.

دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور با اشاره به برگزاری چند جلسه این کمیته، خاطر نشان کرد: هنوز این کمیته به نتیجه قطعی در زمینه خطرناک بودن آزبست سفید در سطح وسیع نرسیده است و در صورتیکه این نتیجه حاصل شود برای همه صنایع فعال در این بخش به نوعی حجت تلقی می شود و اجرای آن ضروری است.

خاموردی با تاکید بر اینکه در صورت به نتیجه رسیدن این کمیته همه صنایع فعال در این بخش ملزم به قبول این تصمیم خواهند بود، افزود: این در حالیست که به اعتقاد ما همچنان مصوبه شورای عالی محیط زیست نیز قابل اجرا است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از دو میلیون تن آزبست در دنیا تولید می شود که 50 هزار تن از این آزبست در کشور ایران و بقیه در دیگر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

دستیابی کارخانه فارسیت دورود به دانش فنی تولید "نان آزبست"

وی همچنین با اشاره به تلاش های صورت گرفته در کارخانه فارسیت دورود برای حذف آزبست، افزود: در این زمینه از چهار سال پیش این شرکت بررسی ها در زمینه کاهش میزان آزبست در محصولات خود را آغاز کرد.

مجید خاموردی - دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور

مدیرعامل کارخانه فارسیت دورود با اشاره به بررسی آخرین تکنولوژی های موجود در این زمینه در دنیا، گفت: با تلاشهای زیادی که توسط پرسنل کارخانه صورت گرفته امروز می توانیم اعلام کنیم که کارخانه فارسیت پیشرو در تبدیل محصولات آزبستی به "نان آزبست" است.

خاموردی با اشاره به سفرهای کارشناسان این کارخانه به کشورهای مختلف، گفت: در آخرین مذاکراتی که ما با فعالان این صنعت در ایتالیا داشتیم آنها تایید کردند که متخصصان ایرانی به روش منحصر به فردی در این زمینه دست یافته اند.

وی با اشاره به تولید این ترکیب جدید در کارخانه فارسیت دورود، عنوان کرد: در حال حاضر این ترکیب در بخش های مختلف تولید این شرکت نیز مورد استفاده قرار گرفته و توسط مشتریان نیز استقبال شده است.

خاموردی تاکید کرد که کارخانه فارسیت دورود این آمادگی را دارد که دانش فنی خود را برای تولید نان آزبست در اختیار دیگر کارخانجات به صورت رایگان قرار دهد.

کارخانجات آماده حذف آزبست از چرخه تولید خود هستند

دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امروز صنعت کشور آمادگی ممنوعیت واردات آزبست را دارد نیز بیان داشت: با توجه به اقداماتی که ظرف دو سال گذشته در اکثر صنایع بزرگ انجام شده است به نظر می رسد مشکل حادی در این زمینه وجود نداشته باشد.

خاموردی تصریح کرد: 38 کارخانه کوچکی که در این عرصه نیز فعالیت دارند در صورت استفاده از دانش کارخانه فارسیت دورود مشکلی نخواهند داشت.

وی با یادآوری اینکه 60 درصد تولید 11 کارخانه بزرگ کشور در این حوزه مربوط به تولید ورق است، بیان داشت: آنها نیز می توانند با استفاده از دانش به دست آمده آزبست را تبدیل به "نان آزبست" کنند.

کارخانه فارسیت دورود

دبیر انجمن کارفرمایان الیاف سیمان کشور با بیان اینکه ممکن است با حذف آزبست در 10 درصد اشتغال برخی کارخانجات مشکل ایجاد شود، یاداور شد: البته هر تصمیمی ممکن است یک تبعات منفی نیز داشته باشد ولی در مجموع وقتی عزم ملی در این زمینه باشد خواه ناخواه باید کارخانجات با آن کنار بیایند.

خاموردی یادآور شد: البته هر صنعتی یک چرخه عمر دارد و به اعتقاد من چرخه عمر الیاف آزبستی به انتها رسیده است و باید تبدیلهایی در این زمینه در راستای تحقق انتظارات مصرف کننده این صنعت صورت گیرد.

جزئیات دستیابی با دانش تولید "نان آزبست" در کارخانه فارسیت

مدیر کارخانه فارسیت دورود نیز در تشریح جزئیات دستیابی متخصصان این کارخانه به دانش تبدیل آزبست به نان آزبست، گفت: از سال 86 تاکنون ما تحقیقاتی در زمینه بحث "نان آزبست" در این کارخانه انجام دادیم و در این راستا به جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه تکنولوژی های مطرح در دنیا پرداختیم.

اسد الله احمدوند با تاکید بر تلاش برای تولید ترکیبی که قابل رقابت با آزبست باشد، عنوان کرد: در این راستا با استفاده از دانش فنی موجود در کارخانه توانستیم یک ترکیبی را طراحی و در تولیدات به مصرف برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه ترکیب جدید باید دارای خواص آزبست می بود، خاطر نشان کرد: در این زمینه متخصصان ما روی ترکیبات مختلفی که قابلیت جایگزینی داشتند بررسی هایی انجام داد تا در نهایت به یک فرمول جدیدی دست یافتیم که علاوه بر سه روش موجود در دنیا به عنوان یک روش چهارم منحصر به فرد ایرانی محسوب می شود.

مدیر کارخانه فارسیت دورود با اشاره به سفرهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات مربوط به روش های استفاده شده در کشورهای دنیا، گفت: در این راستا ما سفری به ایتالیا داشتیم که متوجه شدیم آنها از یک نوع پلیمر ساخت کشور آمریکا استفاده می کنند که خریداری آن برای ما ممکن نیست.

احمدوند ادامه داد: از سوی دیگر برخی مشاورین خارجی نیز که قرار بود این دانش را در خطوط تولید ما اجرا کنند برای این کار بیش از 4.5 میلیارد تومان طلب می کردند که پرداخت این هزینه سنگین برای ما مقدور نبود.

حذف آزبست از برخی محصولات شرکت فارسیت دورود

وی با اشاره به بررسی خود متخصصان بومی در این زمینه، عنوان کرد: در نهایت ما موفق شدیم که یک ترکیب را کشف کنیم که خواص آزبست را داشته باشد و به مرور با استفاده از این ترکیب میزان مصرف آزبست در تولیدات کارخانه را از 15 درصد به کمتر از سه درصد برسانیم.

کیسه های آزبست مورد استفاده در صنعت الیاف سیمان

مدیر کارخانه فارسیت دورود ادامه داد: در این راستا ما توانستیم ورق ساخته شده از آزبست کمتر از سه درصد را در سطح وسیع و انبوه وارد بازار مصرف کنیم که به شدت توسط مصرف کنندگان نیز مورد استقبال قرار گرفت.

احمدوند همچنین از تولید محصولاتی با کمتر از یک درصد آزبست خبر داد و گفت: با توجه به دانش فنی به دست آمده تولید محصولات بدون آزبست به طور قطع شدنی است.

وی با اشاره به اینکه این دانش یک افتخار در حوزه صنعت برای ایران محسوب می شود، افزود: ما برای اولین بار در ایران توانستیم در خط لوله های چهارگوش خود محصولاتی بدون آزبست تولید و در سطح انبوه 30 هزار شاخه وارد بازار مصرف کنیم.

استفاده از دانش "نان آزبست" نیازمند عزم ملی است

مدیر کارخانه فارسیت دورود با تاکید بر اینکه این کار یک کار بسیار بزرگ است، افزود: کارخانه فارسیت دورود به تنهایی نمی تواند در این زمینه فعالیت کند چرا که برای تولید محصولات مطابق با دانش جدید قیمت تمام شده افزایش می باید و این امر قدرت رقابت پذیری در بازار را کاهش می دهد.

احمدوند با تاکید بر اینکه استفاده از دانش "نان آزبست" نیازمند یک تصمیم گیری ملی است، گفت: در صورتیکه در سطح کلان این تصمیم گرفته شود که همه کارخانجات از این دانش استفاده کنند علاوه بر حذف آزبست در صنایع الیاف سیمان زمینه برای رقابت سالم در این حوزه نیز فراهم می شود.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به تلاش متخصصان بومی در رسیدن به فناوری جدید تولید "نان آزبست" باید زمینه استفاده از این فناوری در کل صنایع کشور با اتخاذ تصمیمات کلان ملی و ابلاغ به صنایع فراهم شود.

این امر علاوه بر اینکه سلامت را بر صنایع تولید الیاف سیمان و دیگر صنایع مرتبط حاکم می کند موجب کاهش فشار روانی موجود در جامعه در زمینه استفاده از محصولات تولید شده از آزبست خواهد شد.

از سوی دیگر معرفی این مواد به عنوان مواد جایگزین آزبست پس از بررسی های لازم از سوی محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان می تواند به عنوان راهکاری عملی در راستای حذف آزبست از این صنایع مطرح باشد.