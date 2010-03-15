گرد و غبار بزرگترین مشکل زیست محیطی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی زاده امروز دوشنبه در آیین هشتادمین سال ایجاد روابط دوستی بین ایران و ژاپن تصریح کرد: در یک برنامه مدیریتی یکپارچه تلاش‌هایی در منطقه و با همکاری کشورهای همسایه در حال انجام است که شامل مدیریت یکپارچه منابع آب و میزان جمع شدن آب پشت سدها در کشورهای ترکیه، عراق، اردن به عنوان کشورهای بالادست است، همچنین اقداماتی توافقی با کشورهای منطقه شامل مالج پاشی برای کنترل توسعه بیابان انجام می شود.

وی افزود: ایران تکنولوژیی‌ در اختیار دارد که با توافقات اولیه و آموزش نیروی انسانی با همکاری کشور عراق این مسئله را جلو خواهد برد و در اولین مرحله دولت جدید عراق باید 45 میلیون دلار برای این پروژه هزینه کند.

رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با مهمترین اهداف برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که با مشارکت ژاپن در حال اجرا است گفت: سه پروژه محیط زیستی بین ایران و ژاپن امضا شده که یک مورد آن مربوط به مسئله تالاب انزلی بوده و دو مورد دیگر مربوط به کاهش آلودگی هوای تهران در قالب طرح جامع کاهش آلودگی که برگرفته از فعالیتهای شرکت جایکا (آژانس همکاری ایران و ژاپن) بوده است.



محمدی زاده همچنین در مورد انتقال تکنولوژی انرژی‌های پاک افزود: یکی از کارهایی که در این زمینه در حال انجام است شامل قراردادهایی است که با انتقال تکنولوژی از ژاپن در حال انجام است و امیدواریم در انتقال سایر انرژی‌های نو مانند انرژی‌های بادی، امواج دریا و انرژی هسته‌ای به توافقاتی برسیم. همچنین قرارداد تازه‌ای در زمینه انرژی‌های حاصل از گرمایش زمین در سبلان با ژاپنی‌ها بسته شده که 50 میلیون دلار هزینه داشته است.



سفیر ژاپن در ایران نیز در مرود انرژی‌های نو گفت: در این حوزه مطالعات این همکاری در حال اجراست و باید پذیرفت که بشر نمی‌تواند برای همیشه از منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز استفاده کند، ضمن اینکه ایران کشوری بزرگ و دارای منابع فراوان است و این قاعده مستثنی نیست، همان طور که ژاپن فاقد هرگونه انرژی فسیلی است و تلاش کرده منابع انرژی نو کشف کند و الان جزو کشورهای پیشرفته دنیا در این حوزه است.