به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در سینماهای استقلال، آزادی، پردیس ملت، اریکه ایرانیان، جوان، بهمن، پارس، ایران، پردیس زندگی، فلسطین، عصر جدید، پیروزی، تماشا، ماندانا، مرکزی، کارون، موزه سینما، شاهد، جی، رازی، پیوند، ققنوس و فرهنگسرای نیاوران روی پرده می‌رود.

همچنین "تسویه حساب" در شهرهای کرمان، اهواز، اراک، شیراز، بندرانزلی، اصفهان، رشت، ورامین، اسلام شهر، بندرعباس، ارومیه، تبریز، سنندج، خرم آباد، یزد و... همزمان با تهران اکران عمومی می‌شود. این فیلم به صورت مشروط به نمایش گذاشته می‌شود به همین دلیل در شهرهای مشهد، کاشان و زنجان روی پرده نمی‌رود.

میلانی در "تسویه حساب" به مسئله زنان بزهکار در جامعه می‌پردازد. لادن مستوفی، مهناز افشار، بهاره افشاری، السا فیروزآذر، سیاوش طهمورث، محمدرضا شریفی نیا و اکبر عبدی بازیگران اصلی فیلم هستند.

علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، اسحاق خانزادی صدابردار، جلال معیریان طراح چهره پردازی، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس و محمد نیک بین تهیه کننده فیلم هستند.

این فیلم پس از دو سال امسال در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و در دوبخش بازیگری نامزد دریافت جایزه شد. پیش‌بینی می‌شود این فیلم با فروش قابل قبولی روبرو شود.