معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه دانشجویان غیر تئاتری جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتردانشگاهی، کارشناسان این بخش متشکل از مهدی مکاری، محمود صابری و مهدی افشار قهرمانی، 10 اثر از میان 49 اثری که از تهران برای بازبینی در این بخش پذیرفته شده بودند را برای شرکت در بخش نهایی جشنواره که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شوند انتخاب کردند.



بنا به اعلام دبیرخانه آثار انتخاب شده عبارتند از: نمایش "جغرافیای تن" به کارگردانی علیرضا زارعی و نویسندگی ابراهیم پشت کوهی از دانشگاه علمی کاربردی تهران؛ نمایش "ایران" به کارگردانی صدیقه فرزانه جوان و نویسندگی حسن باستانی از دانشگاه علوم تحقیقات؛ نمایش "ترس و نکبت رایش سوم" به کارگردانی سجاد حسینی و نویسندگی برتولت برشت از دانشگاه علم و صنعت؛ نمایش "شکارگاه" به کارگردانی و نویسندگی آتوسا قاضی از دانشگاه صنعتی شریف؛ نمایش "مکبث" به کارگردانی فرزاد امینی و نویسندگی شکسپیر از دانشگاه آزاد تهران مرکز؛ نمایش "همیشه همه چیز یک جور نیست" به کارگردانی فتح‌الله نیازی نویسندگی محسن عظیمی از دانشگاه آزاد هنر و معماری؛ نمایش "لابیرنت" به کارگردانی مهدی آگاهی و نویسندگی فرناندو آرابال از دانشگاه صنعتی شریف؛ نمایش "غروب روزهای آخر پاییز" به کارگردانی کریم لک زاده و نویسندگی فردریش دورنمات از دانشگاه صدا و سیما؛ نمایش "ناتان و تبیلت" به کارگردانی کوروش اسدیان کیانی و نویسندگی برمنچ از دانشگاه آزاد رودهن و نمایش "سه ساعت بین دو پرواز" به کارگردانی اکرم یوسفی و نویسندگی اسکات فیتز از دانشگاه علمی کاربردی تهران(مشروط).



از میان آثار انتخاب شده 10 اثر قطعی و یک اثر به صورت مشروط برای شرکت در بخش نهایی جشنواره تئاتر دانشگاهی پذیرفته شده است.



گفتنی است به این آثار نمایشهای برگزیده جشنواره های منطقه ای نیز افزوده خواهد شد تا در بخش مسابقه دانشجویان غیر تئاتری به رقابت بپردازند.



سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت ماه سال آینده (1389) در تهران برگزار می‌شود.

