4400 دستگاه انواع ناوگان حمل و نقل عمومی مسافران نوروزی را جابجا می کنند

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: بیشترین تعداد این ناوگان، مربوط به ناوگان اتوبوسی با عمر متوسط 10.6 سال بوده و کمترین آن به تاکسیهای برون شهری با متوســـط عمر 3.5 سال اختصاص دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان افزود: ستاد طرح نوروزی این اداره کل از سه شنبه 25 اسفندماه جاری شروع شده و تا 15 فروردین ماه سال 89 ادامه خواهد داشت .

وی با اعلام حضور تیمهای نظارتی در پایانه های مسافربری و نیز در طول محورهای مواصلاتی جهت نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده ای گفت: دفتر نظارت این اداره کل در طول ایام نوروز آماده رسیدگی و پاسخگویی به سئوالات، شکایات و دریافت نظرات مسافران قبل از شروع سفر بوده و در طول سفر نیز مسافران میتوانند با پیام کوتاه 3000143 با این اداره کل در ارتباط باشند .