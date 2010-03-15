به گزارش خبرنگار مهر، الیزابت ادواردز در پیشگفتار کتاب درباره لیوینگستون عنوان کرده‌است: نویسنده پر آوازه‌ای که با برخورداری از دانشی والا در عرصه روانشناسی و با اتکا به بیش از چهل سال تجربه کاری در زمینه روانشناسی بالینی حاصل دانسته‌های خود را در سی نکته خلاصه کرده و در سی فصل کتابش گنجانده‌است.

از عناوین بخشهای کتاب "زود پیر می‌شویم، دیر عاقل" می‌توان به "اگر نقشه با زمین همخوان نباشد نقشه اشتباه است"، "ما همان اعمالمان هستیم"، "احساسات تابع رفتار است"، "عالی دشمن خوب است"، "بیهوده از حقیقت فرار می‌کنیم" و "تنها بهشتهای واقعی آنهایی هستند که از دست داده‌ایم" اشاره کرد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: اشخاص اغلب از من می‌پرسند که شخصاً برای کتیبه خود چه عبارتی را انتخاب می‌کنم. به آنها می‌گویم که این گفته ریموند کارور را می‌پسندم که می‌گوید: آیا به هر صورت آنچه را که در زندگی/ می‌خواستی به دست آوردی؟/ من آوردم./ و تو چه می‌خواستی؟/ که خود را محبوب و عزیز صدا بزنم./ که احساس کنم در این کره خاکی/ عزیز هستم.

کتاب "زود پیر می‌شویم، دیر عاقل" با شمارگان 2200 نسخه در 148 صفحه و به قیمت 2900 تومان منتشر شد.

