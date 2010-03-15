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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا/

چلسی - اینتر؛ بازگشت "خاص" به استمفوردبریج/ سویا میزبان زسکا

چلسی - اینتر؛ بازگشت "خاص" به استمفوردبریج/ سویا میزبان زسکا

تیم فوتبال چلسی سه شنبه شب در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در استمفوردبریح میزبان اینتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر ایتالیا در دیدار رفت در سن سیرو با نتیجه 2 بر یک مقابل چلسی انگلستان به برتری رسید و فردا شب بی تردید در دیدار با نماینده انگلستان دیدار دشواری خواهد داشت.

نکته جالب توجه در خصوص دیدار تیم های چلسی و اینتر، بازگشت خوره مورینیو ملقب به آقای خاص به استمفوردبریج است. ماسیمو موراتی رئیس باشگاه اینتر در این خصوص می گوید: من به موفقیت مورینیو در این دیدار 100 درصد ایمان دارم. او مرد این مسابقه است.

دیگر دیدار فردا را تیم های سویای اسپانیا و زسکا مسکوی روسیه در ورزشگاه "رامون سانچز پیزخوان" برگزار خواهند کرد. دیدار رفت این دو تیم در "لوژنیکی" با تساوی یک بر یک به پایان رسیده و نماینده اسپانیا فرصت خوبی دارد تا حتی با یک تساوی بدون گل به دور یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کند.

کد مطلب 1052293

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