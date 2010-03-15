چلسی - اینتر؛ بازگشت "خاص" به استمفوردبریج/ سویا میزبان زسکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر ایتالیا در دیدار رفت در سن سیرو با نتیجه 2 بر یک مقابل چلسی انگلستان به برتری رسید و فردا شب بی تردید در دیدار با نماینده انگلستان دیدار دشواری خواهد داشت.

نکته جالب توجه در خصوص دیدار تیم های چلسی و اینتر، بازگشت خوره مورینیو ملقب به آقای خاص به استمفوردبریج است. ماسیمو موراتی رئیس باشگاه اینتر در این خصوص می گوید: من به موفقیت مورینیو در این دیدار 100 درصد ایمان دارم. او مرد این مسابقه است.

دیگر دیدار فردا را تیم های سویای اسپانیا و زسکا مسکوی روسیه در ورزشگاه "رامون سانچز پیزخوان" برگزار خواهند کرد. دیدار رفت این دو تیم در "لوژنیکی" با تساوی یک بر یک به پایان رسیده و نماینده اسپانیا فرصت خوبی دارد تا حتی با یک تساوی بدون گل به دور یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کند.