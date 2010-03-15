نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی کرمانشاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، الهیار ملکشاهی بعداز ظهر دوشنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی استان، اظهار داشت: باید با اتخاذ تصمیمات جدی همانند سال گذشته سدی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل آنان که در اندیشه دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی هستند ایجاد کنیم تا متجاوزان به حریم بیت المال بدانند که اموال عمومی بلاصاحب نیست.

رئیس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: متصرفان بیت المال سابقاً تعطیلات نوروزی را فرصتی مغتنم برای اقدامات تجاوز طلبانه خود تلقی کرده و افکار منفی خود را نیز در همین ایام عملی می کردند که خوشبختانه در سنوات اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی منابع طبیعی مجدانه این تلقی را منتفی کرده است.

ملکشاهی با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال جاری به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به دستگاهها ابلاغ شده است، گفت: در این سیاستهای کلی 16 بند منوط به قوه قضاییه است که بند سه ناظر به اهتمام جدی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بنابر اصول اثبات شده عقلایی، می دانیم که پیشگیری قطعاً منطقی تر، کم هزینه تر و کم حاشیه تر از درمان و برخورد است و بر همین اساس بود که ما در جلسه سال گذشته هم مصوبات ارزشمند عملیاتی داشتیم که نتیجه بسیار خوبی در پی داشت.